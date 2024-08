Dass Fahri Yardım und Rocko Schamoni schon bald in einer Vampir-Comedyserie gemeinsam zu sehen sind, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Nun hat Joyn verraten, wann "Der Upir" veröffentlicht wird. Die acht von UFA Fiction produzierten Folgen sind demnach ab Mittwoch, dem 18. September, auf der Plattform verfügbar.

Außerdem hat Joyn nun auch noch einen Einblick in den weiteren Cast gegeben. Neben Yardım, der den Burgerbuden-Besitzer Eddie spielt, und Schamoni, der als Vampir Igor agiert, wird auch Andrea Sawatzki als Igors Vampir-Cousine Thekla in der Serie zu sehen sein. Weitere Schauspielerinnen und Schauspieler, die in "Der Upir" zu sehen sind, heißen David Scheid, Bernhard Schütz, Lana Cooper, Aenne Schwarz, Thelma Buabeng und Stephanie Petrowitz.

Und darum geht’s: Die Karriereleiter zur Unsterblichkeit hochzuklettern war eigentlich nicht das Ziel von Eddie (Fahri Yardım). Doch bei einer Hausbesichtigung wird der hippe Berliner Burgerbuden-Besitzer in den Tiefen des Kellers von Vampir Igor (Rocko Schamoni) gebissen. Ab diesem Moment beginnt Eddies Verwandlung vom Menschen zum Blutsauger. Diese Metamorphose kann er nur verhindern, indem er Igor als Upir bedingungslos zu Diensten steht. Bei der Leichenbeseitigung ebenso wie bei seinen amourösen Ambitionen.

"Der Upir" ist bereits auf einer Work in Progress-Session der Seriencamp Conference vorgestellt worden - und erhielt dort nach dem Screening einiger Minuten viele Lacher (DWDL.de berichtete). Die Idee zur Serie stammt von Autor und Regisseur Peter Meister, der mit seinem Bruder zusammen an den Büchern arbeitete. Produzentin ist Katharina Possert.

2024 ist quasi das Vampir-Jahr in Deutschland. Neben "Der Upir" gibt es noch eine Reihe von anderen Produktionen, die in diese Richtung gehen. Mit "City of Blood" hatte Disney+ erst Mitte Juni eine recht düster klingende Vampir-Serie angekündigt, die Joyn-Produktion dürfte da heiterer werden. Bei einer zu Jahresbeginn sehr erfolgreich gelaufenen ARD-Serie spielten Vampire schon als Plottwist eine große Rolle und bei ZDFneo gibt es demnächst auch noch "Love Sucks" u.a. mit Damian Hardung in der Hauptrolle zu sehen.