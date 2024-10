ZDFneo hat einen Sendetermin für die britische True-Crime-Serie "Kidnapped: The Chloe Ayling Story" gefunden. Die Folgen, die bereits im August bei der BBC zu sehen waren, werden hierzulande am 17. und 24. November jeweils sonntags ab 20:15 Uhr bei ZDFneo gezeigt. Bereits ab dem 4. November steht die Staffel zum Abruf in der Mediathek des ZDF bereit.

"Kidnapped: The Chloe Ayling Story" ist eine River Pictures Produktion für BBC Three und BBC iPlayer in Koproduktion mit ZDFneo. Die Serie basiert auf einer wahren Geschichte - der Entführung der Britin Chloe Ayling im Jahr 2017 in Italien.

Und so beschreibt ZDFneo den Inhalt der sechs Folgen: Voller Vorfreude fliegt das 20-jährige Glamour-Model Chloe Ayling zu einem Shooting nach Mailand. Doch vor dem Fotostudio wird sie von maskierten Männern überfallen und verschleppt. Die Entführer halten Chloe in einem abgelegenen Landhaus im Piemont gefangen. Ihr Bewacher ist ein mysteriöser Mann, der sich den Decknamen MD gibt. Angeblich will er Chloe davor bewahren, dass sie von seinen Auftraggebern als Sexsklavin versteigert wird.

Nach sechs Tagen kommt Chloe wieder frei, ihr Entführer wird verhaftet. Doch anstatt mit ihrer Familie vereint zu werden, muss Chloe im Rahmen der Ermittlungen drei Wochen in Mailand ausharren und mit der Angst kämpfen, dass das von MD beschriebene Verbrechersyndikat "Black Death" es weiter auf sie abgesehen hat. Der Schock ist groß, als Chloe schließlich erfährt, dass die Bedrohung durch "Black Death" nur eine Erfindung von ihrem Entführer war, um sie einzuschüchtern. Doch die Erniedrigungen wollen hier noch nicht enden: Als Chloe endlich nach Großbritannien zurückkehren darf, werden die von ihr geschilderten Erlebnisse von vielen Medien angezweifelt. Chloe wird beschuldigt, ihre Entführung vorgetäuscht zu haben. Ein Kampf um die Wahrheit beginnt.

"Mit dem True-Crime-Drama [...] bieten wir einen breiten Zugang zu gesellschaftspolitisch relevanten Themen und erweitern das Programmangebot für eine junge Zielgruppe", sagt Hanna Lauwitz, stellvertretende Senderchefin ZDFneo. "Daher ergänzt die Serie perfekt das Fiction-Portfolio von ZDFneo. ‘Kidnapped: The Chloe Ayling Story’ beschäftigt sich mit patriarchaler Gewalt, Slutshaming und Täter-Opfer-Umkehr und hinterfragt zudem die Rolle der Medien im Umgang mit diesen Themen. Dadurch lädt die Serie auch dazu ein, eigene Vorurteile und Sexismen kritisch zu hinterfragen. Drehbuchautorin Georgia Lester hat den realen Fall mit viel Fingerspitzengefühl umgesetzt, Nadia Parkes verkörpert mit großer schauspielerischer Leistung und höchst authentisch Chloe Ayling."