Die Screenforce Days starten: Der Fahrplan für heute

© DWDL.de

Zwei Tage lang präsentieren im Kölner Coloneum fast alle großen deutschen Fernsehsender Ihre Programm-Neuheiten für die kommende Saison. Was wann auf dem Programm steht - und wie Sie mit DWDL.de dabei sein können.



26.06.2019 - 08:43 Uhr von Thomas Lückerath 26.06.2019 - 08:43 Uhr

Seit 8.30 Uhr läuft der Einlass ins Coloneum. Werbetreibende, Media-Agenturen und Fachpresse ist auf dem Weg nach Köln-Ossendorf für den ersten Tag der Screenforce Days 2019, der um 10.15 Uhr mit der Begrüßung durch Martin Krapf, Geschäftsführer der Gattungsinitiative. Es folgt ein Talk mit der britischen Werbelegende Sir Martin Sorrell, moderiert von Marcus Englert. Durch die Tage selbst führt einmal mehr Wolfram Kons.

Um 11.30 Uhr beginnt dann das erste Screening des Tages: 90 Minuten lang präsentiert SevenOne Media die Programmneuheiten der Sender der ProSiebenSat.1 TV Deutschland - und auch das ebenfalls werbefinanzierte VoD-Angebot Joyn dürfte eine Rolle spielen. DWDL.de wird live aus dem Coloneum via Twitter und Instagram Stories berichten und unmittelbar nach der Präsentation auf der Bühne alle Infos zur neuen Saison auch hier im Screenforce-Special aufbereiten. Folgen Sie uns also gerne auf unseren Social Media-Kanälen.

Gegen Mittag liegen damit alle Programm-Informationen zu ProSieben, Sat.1, kabel eins, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx und Sixx vor. Durch Mittagspause und Vorträge beginnen die Nachmittagscreenings der kleineren TV-Vermarkter dann erst um 15.30 Uhr. Zur Überbrückung empfehlen wir die Lektüre der beiden DWDL-Interviews mit den Geschäftsführern der beiden großen TV-Vermarkter SevenOne Media und Ad Alliance (ehemals IP Deutschland, Thomas Wagner sowie Matthias Dang. Freuen Sie sich heute, morgen und Freitag übrigens auf weitere aktuelle Interviews hier im Special.

Heute Nachmittag Nachmittag sind dann im Coloneum Servus TV, Sport1 Media, Disney Media sowie ARD Werbung an der Reihe. Auch hier werden wir aktuell via Twitter und Instagram Stories berichten - sowie im Anschluss in Artikelform hier im Special. Gegen 17.30 Uhr endet der erste Tag und geht in Party inklusive Auftritt von Fettes Brot über. Am Donnerstag geht es offiziell bereits ab 9.15 Uhr los. Um 10 Uhr präsentiert dann die Ad Alliance die Programme der Mediengruppe RTL Deutschland, am Mittag ab 12.40 Uhr folgen die Screenings von Visoon Video Impact, Discovery, Sky Media und als Abschluss El Cartel Media.

Teilen