CL-Vergabe in Frankreich, Bayern-Feier im BR

© UEFA

Während in Deutschland immer noch keine Entscheidung über die Vergabe der CL-Rechte gefallen ist, kann die UEFA in Frankreich Vollzug melden. Dort wechseln die Rechte für viel Geld. Außerdem: Der BR überträgt die Bayern-Meisterfeier und Sky verpflichtet zwei neue Kommentatoren.



15.05.2017 - 12:15 Uhr von Timo Niemeier 15.05.2017 - 12:15 Uhr



© UEFA

In Frankreich hat die UEFA diean denvergeben. Das Angebot von SFR war offenbar deutlich besser als das von den aktuellen Rechteinhabern, den Pay-TV-Sendern. Wie verschiedene Medien berichten, zahlen die aktuellen Rechteinhaber noch 148 Millionen Euro pro Saison, SFR hat offenbar- und damit nun den Zuschlag erhalten. Weil das Paket überläuft, erlöst die UEFA. Auch diewird in Frankreich künftig bei SFR zu sehen sein. Die bisherigen Rechteinhaber zeigten sich von der Entscheidung der UEFA enttäuscht. BeIN Sports äußerte auch Zweifel am Prozess der Vergabe, konkretisierte das aber vorerst nicht. Inist das Rennen um die CL-Rechte: Eigentlich sollte es bereits längst eine Entscheidung geben, doch die Verhandlungen ziehen sich deutlich länger als geplant ( DWDL.de berichtete ).



© FC Bayern © FC Bayern FC Bayern München wird am kommenden Samstag direkt im Anschluss an das letzte Bundesliga-Spiel gegen Freiburg seine Meisterschaft auf dem Münchner Marienplatz feiern. Das sorgte zuletzt für Unmut bei lokalen Händlern, die dadurch Einbußen bei ihren Einnahmen fürchteten. Umstimmen konnten sie die Bayern aber nicht mehr, die Feier findet statt. Das BR Fernsehen überträgt die Feierlichkeiten ab 19:15 Uhr live. Moderiert wird die Sendung von Markus Othmer, als Experte fungiert der ehemalige Fußballprofi Thomas Hitzlsperger. Neben der Live-Übertragung verspricht der Sender Einspielfilme, Porträts und Interviews mit Experten, Spielern und Fans. Im Radio wird der BR die Meisterfeier des FC Bayern ebenfalls übertragen – in Form von Live-Einblendungen und Zusammenfassungen auf Bayern 1, Bayern 3 und B5 aktuell. Online gibt es einen Livestream.







© Sky © Sky Sky hat unterdessen zwei neue Kommentatoren angekündigt: So wechselt Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld zum Bezahlsender. Schmidt-Sommerfeld gewann vor einigen Jahren ein Kommentatoren-Casting der ProSiebenSat.1-Gruppe und war seither bei den NFL-Übertragungen im Rahmen von "ran" zu hören. Bei Sky soll er sowohl Fußball- als auch Handballspiele kommentieren. Der Abgang ist nach dem Abschied von Frank Buschmann ein weiterer großer Einschnitt für das "ran"-Team, zuletzt wurde Buschmanns Nachfolger ja via Casting gesucht (DWDL.de berichtete). Darüber hinaus wechselt auch Markus Götz zu Sky, bislang war er vor allem für Sport1 im Einsatz. Als ehemaliger Handballspieler kommentierte er überwiegend Spiele dieser Sportart, er hat aber auch schon Fußballspiele begleitet. Weil Sky sich zuletzt unter anderem die Handball-Bundesliga sicherte, ist die Verpflichtung von Götz nur logisch. Sky-Sport-Chefredakteur Burkhard Weber sagt: "Mit diesen beiden Neuzugängen verstärken wir unser Kommentatoren-Team im Fußball und im Handball weiter. Beide stehen für Kompetenz und große Leidenschaft."



© n-tv © n-tv 24-Stunden-Rennen von Le Mans ansteht, können Motorsportfans das Event teilweise bei n-tv verfolgen. Der Nachrichtensender begleitet das Rennen an dem Wochenende ausführlich in seinem Programm. Ab 14:30 Uhr am Samstag soll immer wieder live an die Strecke geschaltet werden, aus Frankreich melden sich die Moderatoren Jule Gölsdorf und Nico Holter. Peter Reichert kommentiert das Rennen. Zwei weitere Live-Schalten sind für 19:10 und 0:10 Uhr eingeplant, auch am Sonntag soll es Schalten nach Frankreich geben - die letzten Runden werden voraussichtlich live gezeigt. Darüber hinaus zeigt der Sender im Umfeld des Rennens einige Magazine und thematisch passende Dokus: So wird am Samstag ab 11:10 Uhr in "PS - Formel 3" vom Rennen am ungarischen Hungaroring berichtet. Um 13:05 Uhr begleitet das "PS- Spezial: WEC 2017 – Nur der Sieg zählt" Teams des 24-Stunden-Rennens bei ihren Vorbereitungen und blickt auf das Highlight der Saison. "PS – Porsche Carrera Cup" fasst um 14:05 Uhr das Rennwochenende am Spielberg zusammen. Außerdem zeigt der Sender noch die Doku "Bugatti Royale - Eine Legende entsteht neu" sowie das Magazin "PS - DTM kompakt".



© Eurosport © Eurosport Eurosport wird am 21. Mai das Jubiläumsspiel von Schalke 04 live im Free-TV übertragen, das hat der Sender nun angekündigt. Los geht's am kommenden Sonntag um 18:15 Uhr. Das Spiel findet statt, weil Schalke vor 20 Jahren den UEFA Cup gewonnen hat, gleichzeitig wird dann auch Huub Stevens verabschiedet - der Holländer war lange Trainer des Revierklubs und gilt auch heute noch als Schalke-Ikone. Mit dabei beim Jubiläumsspiel sind unter anderem Jens Lehmann, Olaf Thon, Mike Büskens, Thomas Linke, Marc Wilmots, Frank Rost, Rafael van der Vaart, Oliver Neuville, Gerald Asamoah, Klaas-Jan Huntelaar und Ebbe Sand. Marco Hagemann kommentiert, als Moderator fungiert Daniel Lerche.

Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat zwei kleinen Sport-Portalen grünes Licht gegeben. So plant die Rhein-Live.tv UG unter dem Namen sportstadt.tv ein bundesweites Sport-Programm - als Livestream im Netz. Das Programm soll hauptsächlich Sportarten abbilden, die üblicherweise im klassischen Fernsehprogramm keine Berücksichtigung finden. Der Fokus liegt auf Zuschauern mit Bezug zur Region Düsseldorf. Darüber hinaus will das German Football Fernsehen (GFL TV) über die German Football League, also die 1. Bundesliga für American Football in Deutschland, berichten, auch hier ist ein Livestream geplant.

Sport in Zahlen



© Sky © Sky Konferenz wurde von 1,36 Millionen Menschen gesehen und lief damit etwas besser als zuletzt. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 12,0 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden noch deutlich bessere 20,3 Prozent erzielt. Weil der Spieltag recht torreich und auch darüber hinaus ansehnlich war, und zudem einige Entscheidungen in Bezug auf den Abstieg und die internationalen Plätze anstanden, erreichte auch die "Sportschau" im Ersten 5,29 Millionen Menschen - damit lag die Sendung etwas über ihrem bisherigen Saison-Schnitt. Mit 28,8 bei allen und 24,2 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern kann man beim Sender sehr zufrieden sein. Auch am kommenden Samstag finden alle Spiele gleichzeitig am Nachmittag statt.



© RTL © RTL RTL mit der Formel 1 gute Quoten: 4,32 Millionen Menschen sahen sich das Rennen aus Spanien an, das waren rund 250.000 weniger als noch vor einem Jahr. Mit 31,6 bei allen und 25,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern war es aber ein erfolgreicher Grand Prix. Die Formel 1 war damit die erfolgreichste RTL-Sendung am Sonntag und hatte die mit Abstand meisten Zuschauer. In der Zielgruppe lief es nur für den Spielfilm in der Primetime noch etwas besser.

Was noch zu sagen wäre…

"Ab jetzt trinke ich meinen Kaffee nur noch schwarz."

Sky-Moderator Patrick Wasserziehr in der vergangenen Woche, nachdem ein Video im Netz auftauchte, das ihn zeigte, als er einen Mitarbeiter bat, seinen Kaffee umzurühren.

Teilen