NHL im Free-TV bei Sport1, Sky-Rekord dank Bayern

Ab der neuen Saison werden ausgewählte NHL-Spiele auch bei Sport1 im Free-TV laufen. Facebook investiert derweil massiv in NFL-Rechte und ein Wettanbieter blamiert sich in Österreich. Außerdem im Sports-Update: Starke Quoten für Sky und ProSieben Maxx.



02.10.2017 - 13:15 Uhr von Timo Niemeier



© Sport1 © Sport1 wird ab der neuen Saison erstmals auch ausgewählte Eishockey-Spiele der NHL live im Free-TV und mit deutschem Kommentar zeigen. Los geht’s am Samstag, den 11. November, mit dem Spiel Edmonton Oilers gegen New York Rangers. Beim Bezahlsender Sport1 US sind bis 2019/20 pro Saison bis zu 150 Livespiele zu sehen. Hier geht es bereits am kommenden Donnerstag los.



Bereits vor einigen Tagen ist bekannt geworden, dass die kommendenwieder imlaufen könnten. Die Chancen dafür sind gestiegen, weil der bisherige Rechteinhaber beIn Sports auf sein Vorverhandlungsrecht verzichtete ( DWDL.de berichtete ). Nun hat, Marketing Manager der(IHF), gegenüber der "Sport Bild" noch einmal die Wichtigkeit des Free-TV für die Sportart unterstrichen. "", sagte er gegenüber der Zeitung. Die Ausschreibung für die Rechte an den WM 2019 und 2021 lief bis Ende September. Wenn es möglich und wirtschaftlich sinnvoll sei, werde man sich um eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen bemühen, so Weber.



© Facebook © Facebook investiert massiv in die National Football League (NFL): Das soziale Netzwerk hat mit der NFL eine zweijährige Vereinbarung geschlossen, laut der künftig Zusammenfassungen von allen 256 Season-Spielen sowie der Play-Offs und dem Super Bowl zu sehen sein werden. Die Highlight-Clips werden weltweit kostenlos verfügbar sein und immer direkt nach Spielende verfügbar gemacht. Die Produktionstochter der NFL produziert zudem einzelne Formate für die neue Facebook-Funktion Watch, die derzeit aber nur in den USA verfügbar ist. Wie viel Facebook für die Rechte auf den Tisch gelegt hat, ist nicht bekannt. Zuletzt zeigte Twitter in der vergangenen Saison zehn NFL-Partien live und bezahlte dafür rund zehn Millionen Euro, für das gleiche Recht zahlt Amazon inzwischen fünfmal so viel (DWDL.de berichtete).



© Discovery © Discovery freut sich über ein "Rekordjahr" für den Radsport: In diesem Jahr sei die Reichweite der Live-Übertragungen in Deutschland um 22 Prozent gestiegen. Bei den großen Rundfahrten Giro d’Italia, Tour de France und Vuelta habe man international sogar einen Anstieg von 26 Prozent verzeichnet, hier lief es vor allem in Italien, Frankreich und den Niederlanden sehr gut. Peter Hutton, CEO von Eurosport, erklärt: "Es war bisher ein fantastisches Radsport-Jahr für Eurosport, und unsere Investitionen in lokale Produktion und Daten haben sich weiter ausgezahlt. Unsere Zahlen sind umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass wir 40 Prozent mehr Live-Stunden vom Giro d' Italia und zusätzlich 28 Prozent von der Tour de France ausgestrahlt haben, was im Grunde bedeutet, dass mehr Fans deutlich länger zuschauen." Zuletzt sicherte sich Eurosport ja etwas mehr Exklusivität bei der Tour de France (DWDL.de berichtete).



© ProSiebenSat.1 © ProSiebenSat.1 hat mit dem Surfer Sebastian Steudtner eine sechsteilige Dokumentation gedreht, die ab sofort im Maxdome-Store und via iTunes, Amazon und Videoload gekauft werden kann. In "Beating the big wave" geht es um den Extremsport des Wellenreitens. "Drehorte an den schönsten Stränden und den besten Surf-Spots der Welt, actionreiche Sportszenen und die größten Wellen der Welt. 7Sports hätte sich seinen ersten Auftritt als Produzent einer Sport-Dokumentation nicht besser wünschen können", sagt Zeljko Karajica, CEO von 7Sports. "Wir werden ‚Beating the big wave' nicht nur digital auswerten, sondern wollen es auch ins Pay- und Free-TV bringen - national wie international."



© Mediengruppe Österreich © Mediengruppe Österreich bet-at-home.com verdient sein Geld vor allem mit Wetten auf Live-Sport-Events, auch im Gaming-Bereich ist das Unternehmen aktiv. Um sich breiter aufzustellen, setzt man inzwischen aber auch auf Wetten fernab des klassischen Geschäfts. In Österreich ist dem Unternehmen nun ein peinlicher Fehler unterlaufen: So bot man Live-Wetten während einer aufgezeichneten Sendung im TV an. Konkret handelte es sich bei der Sendung um ein Wahlduell bei oe24.tv im Rahmen der Berichterstattung zur nahenden Nationalratswahl Mitte Oktober. Die österreichische Tageszeitung "Der Standard" berichtete zuerst von dem Fall. Beim Duell zwischen Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) konnten die Zuschauer unter anderem darauf wetten, ob die Kandidaten über die ORF-Gebühren sprechen oder wie oft der FPÖ-Kandidat das Wort "Willkommenskultur" sagt. Offenbar wusste bet-at-home.com nicht, dass die Sendung nicht live war, die Presseabteilung beharrte auf der vermeintlichen Tatsache, dass der Talk live ausgestrahlt worden sei. oe24-Geschäftsführer Niki Fellner bestätigte dem "Standard" aber, dass die Sendung aufgezeichnet wurde.



© Discovery © Discovery bwin im genau zu sein, wird ab sofort Sponsoringpartner der Bundesligaspiele von Eurosport. Neben dem klassischen Bundesliga-Presenting wird bwin auch mit Sonderwerbeformen während der Übertragungen in Erscheinung treten. Hinzu kommt ein zusätzliches Rubriken-Sponsoring im Umfeld der Bundesligaformate bei Eurosport 1 - also im Free-TV. Stephan Heilmann, verantwortlich für die Marke bwin in der DACH-Region, erklärt: "Mit der Bundesliga-Kooperation haben wir unsere langjährige Partnerschaft mit Eurosport weiter vertiefen können. Wir freuen uns auf die Spiele! Neben dem klassischen Presenting werden wir unser Sponsoring-Engagement insbesondere auf die direkte Aktivierung der Bundesligafans ausrichten und ihnen dafür auch redaktionelle Mehrwerte präsentieren."

© Sky © Sky Sky: Mit der Nachmittags-Partie zwischen Hertha BSC Berlin und Bayern München erreichte man 1,17 Millionen Menschen. Das entsprach starken 8,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar 12,2 Prozent gemessen. Mehr Zuschauer erreichte Sky bei einem 15:30-Uhr-Spiel am Sonntag bislang noch nie, auch der Marktanteil in der Zielgruppe ist ein neuer Rekord. Die Partie zwischen Köln und Leipzig sahen am Abend 890.000 Menschen. Hier wurden 4,0 bei allen und 5,0 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern gemessen.



© ProSieben Maxx © ProSieben Maxx ProSieben Maxx sehr gut. Dazu beigetragen haben ganz wesentlich die Football-Übertragungen. Weil die NFL mal wieder in London gastierte, konnte man sogar am Nachmittag ein Spiel übertragen - und das lief richtig gut. Die Partie zwischen den New Orleans Saints und den Miami Dolphins erreichte Quoten weit über dem Senderschnitt. So holten die ersten beiden Viertel 3,2 und 4,1 Prozent Marktanteil. Und auch im dritten und vierten Viertel lief es mit 3,8 und 2,7 Prozent sehr gut. Rund 220.000 Menschen sahen sich die Partie an. Die Übertragung der Partie zwischen den Carolina Panthers und den New England Patriots schlug sich danach mit durchschnittlich mehr als 2,0 Prozent Marktanteil ebenfalls richtig gut. Und während sich die ersten zwei Viertel des Abendspiels etwas schwerer taten, drehte ProSieben Maxx am späten Abend so richtig auf. Das letzte Viertel sahen nach Mitternacht noch 210.000 Menschen, da lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei starken 4,3 Prozent.



© MG RTL D / Lukas Gorys © MG RTL D / Lukas Gorys Formel 1 sahen bei RTL am Vormittag durchschnittlich 3,62 Millionen Menschen, das waren fast eine halbe Million Zuschauer mehr als noch vor einem Jahr. Mit 36,8 bei allen und 27,2 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern kann man bei RTL sehr zufrieden sein. Auch die Vor- und Nachberichte samt Siegerehrung lagen deutlich über dem Senderschnitt. Sky kam mit dem Rennen auf 330.000 Zuschauer und 3,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum - in der jungen Zielgruppe waren 4,3 Prozent drin.

