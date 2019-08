Check24 weiter "Dopa"-Sponsor, DFL bekämpft Piraterie

© Sport1

© DFL © DFL Fußball-Verbände und TV-Sender weltweit haben Probleme mit Piraterie, die Deutsche Fußball-Liga (DFL) will dagegen nun verstärkt etwas tun und hat zusammen mit dem Unternehmen Athletia das Start-up Ryghts gegründet. Athletia mit Sitz in Köln ist schon seit einigen Jahren dafür zuständig, illegale Streams in sozialen Netzwerken aufzuspüren und entfernen zu lassen. Ryghts soll nun dabei helfen, die Piraterie im Bereich Internet-TV einzudämmen. Die DFL übernimmt 15 Prozent der Anteile, Geld fließt aber nicht. Die Liga garantiert stattdessen über sechs Spielzeiten hinweg einen jährlichen Auftrag in Höhe von einer Million Euro.

© NFL © NFL reguläre Season-Opening der NFL findet in diesem Jahr erneut bei ProSieben statt. In der Nacht vom 5. auf den 6. September überträgt der Sender das Match der Greenbay Packers gegen die Chicago Bears, mit dabei ist dann das etablierte Team bestehend aus Jan Stecker, Patrick Esume und Christoph "Icke" Dommisch. Doch bereits im August gibt es Football bei ProSieben Maxx zu sehen. So startet der Sender am 18. August in die PreSeason, auch am 19. und 26. August gibt es jeweils ein Spiel zu sehen. Darüber hinaus hat ProSieben Maxx nun auch angekündigt, ab dem 31. August "ran College Football" zu zeigen, immer samstags zeigt man dann am Nachmittag bzw. Vorabend ein Spiel live.

hat miteinen neuen, er ersetzt damit, dessen Wechsel zuim März bekannt geworden war ( DWDL.de berichtete ). Mit Tutmann setzt DAZN nun auf eine, zuvor arbeitete er beim Sport-Streamingdienst als Senior Marketing Manager und später als Head of Performance Marketing. Zuerst berichtete " Horizont " über die Personalie, inzwischen hat DAZN sie bestätigt. Vor seiner Zeit bei DAZN arbeitete Tutmann unter anderem beim Sportwettenanbieter

© SPORT1/Getty Images/Widmann © SPORT1/Getty Images/Widmann Doppelpass" von Sport1 wird auch in der kommenden Saison von Check24 gesponsert, das Vergleichsportal übernimmt damit zum dritten Mal in Folge das Titelpatronat des Sport1-Talks. Die Sendung heißt daher auch künftig "Check24 Doppelpass" und auch das Phrasenschwein hat ein Check24-Trikot an. "Das weiterhin ungebrochene Zuschauerinteresse am Fußballtalk macht den Doppelpass zu einem interessanten Werbeformat für Check24", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei Check24. Neben dem "Doppelpass" ist Check24 auch Hauptsponsor der "Sportschau" im Ersten sowie Programmsponsor bei den EM-Qualifikationsspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die bei RTL laufen.

© Sport1 © Sport1 Doppelpass". Die Sendung meldete sich am Sonntag aus der Sommerpause zurück. Mit der Bundesliga geht es zwar erst am kommenden Wochenende los, aber der DFB-Pokal ist bereits gestartet und auch über die (Nicht-)Transfers dieses Sommers lässt sich ja vortrefflich diskutieren. Zum Auftakt waren 700.000 Menschen mit dabei - wenn die Bundesliga läuft, kommt der "Doppelpass" regelmäßig auf mehr als eine Million Zuschauer. Beim jungen Publikum holte Sport1 damit sehr gute 4,7 Prozent Marktanteil, insgesamt lief es mit 6,7 Prozent noch besser.

© Das Erste © Das Erste Das Erste den DFB-Pokalauftakt des FC Bayern München, Gegner ist Energie Cottbus. Aber schon am Sonntag holte man mit einer eineinhalbstündigen Sendung, in der man die bisherigen Pokalspiele zusammenfasste, gute Quoten. 2,67 Millionen schalteten am Vorabend ein, der Marktanteil lag bei 13,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 10,3 Prozent gemessen. Solide bis gut lief es am Sonntag auch für das ZDF mit dem "Sommerbiathlon". Die Frauen kamen am Nachmittag noch auf 10,6 Prozent Marktanteil, die Herren brachten es wenig später auf bessere 12,3 Prozent.

© Sat.1 / Guido Engels © Sat.1 / Guido Engels überhaupt nicht rund läuft es dagegen für die DTM in Sat.1. Am Samstag sahen das Rennen aus Brands Hatch nur 580.000 Menschen, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug schwache 4,7 Prozent. Am Sonntag waren immerhin 630.000 Menschen dabei, der Marktanteil war mit 6,7 Prozent besser, aber natürlich noch immer sehr enttäuschend.

© Red Bull/GoldAndGoose © Red Bull/GoldAndGoose ServusTV, das am Sonntag das MotoGP-Rennen aus Spielberg übertrug. 360.000 Zuschauer sahen sich die Übertragung beim kleinen Sender am Nachmittag an, beim Gesamtpublikum erzielte ServusTV damit richtig gute 3,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren ebenfalls sehr zufriedenstellende 2,6 Prozent drin. 100.000 Zuschauer kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Normalerweise kommt der Sender in beiden Zielgruppe nicht einmal auf 0,5 Prozent.

