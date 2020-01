Trauer um Burkhard Weber, ProSieben Fun setzt auf ESPN

© DWDL

Burkhard Weber, früherer Sportchef von RTL und Sky, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Außerdem im Sports-Update: eSports1 will das Angebot ausbauen, RTL zeigt wieder die Europa League und ProSieben Fun verlängert Vertrag mit ESPN.



27.01.2020 - 11:52 Uhr von Alexander Krei 27.01.2020 - 11:52 Uhr

© Sky

Trauer um: Der, wie ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de bestätigte. Bereits am Samstag hatte Sky-Moderator Michael Leopold zum Ende der Bundesliga-Berichterstattung die Nachricht von Webers Tod öffentlich gemacht. "Burkhard istvon uns gegangen. Unsere Gedanken sind bei seinen Freunden, bei seiner Familie, bei seinen Kindern. Wir wünschen und schicken viel, viel Kraft", sagte Leopold. Weber war 2011 zu Sky gekommen und formte aus den Redaktionen Live, News und Digital eine große Zentralredaktion. Vor seiner Sky-Zeit war er für die Produktionsfirma probono und als RTL-Sportchef aktiv. In dieser Zeit stand er auch für die Bundesliga-Sendungvor der Kamera. Zuletzt arbeitete Weber als Berater für den

© Sport1/Nadine Rupp

Seit einem Jahr istinzwischen auf Sendung und glaubt man, dann ist man in Ismaningmit dem bislang Erreichten. "Besonders das positive Feedback aus der eSports-Community hat uns darin bestärkt, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen", sagte er gegenüber DWDL.de und kündigte zugleich an, daszu wollen. "Daher beobachten wir die Evolution dieses schnelllebigen Marktes sehr genau und reagieren frühzeitig auf neue Entwicklungen. Dabei sind wir stets daran interessiert, unser Rechteportfolio im eSports-Bereich zu erweitern, um die ganze Bandbreite an Titeln auf eSports1 abzubilden." Imverfolgten im vergangenen Jahr nach Angaben des Sendersdieaus dem eSports-Bereich, das Magazin kam in der Spitze sogar auf bis zu 300.000 Zuschauer. Insbesondere diezwischen 14 und 29 schalten ein: Hier freut sich Sport1 über

© UEFA

Gerade erst hat diedie Rechte an derverlängert und zusätzlich die neuegesichert (DWDL.de berichtete) . Die Besonderheit: Fortan liegen auch diein Köln, sodass zahlreiche Spiele mit Beginn der neuen Rechteperiode bei TVNow zu sehen sein werden - und. In derbleibt derweil Nitro vorerst bei der Europa League außen vor: Das Spiel zwischenwird am 20. Februar jedenfalls beizu sehen sein, wie jetzt bekannt wurde. Zuletzt hatten die Live-Übertragungen im Hauptprogramm mehr als drei Millionen Zuschauer erreicht. Mit Beginn der Zwischenrunde dürfte sich RTL sicher noch höhere Reichweiten erhoffen.

© ProSiebenSat.1

haben eine Bündelung ihrer Kräfte angekündigt und wollen fortan. Ziel ist es, individuelle Kundenpakete für die Produkte "YouSport", "FuPa.net", "kick.tv" und das Vereinsnetzwerk "Anschlusstor" zu schließen, um "regionale Reichweiten digital sowie im Out-of-Home in einem authentischen Umfeld für größere nationale Kampagnen zu nutzen", wie es heißt.:"„Wer in jungen Jahren eine Sportart ausübt, bleibt ihr und dem Heimatverein meist ein Leben lang verbunden. Werbekunden, die ihre Marken im Umfeld von Amateursport authentisch inszenieren, legen den Grundstein für zukünftige Konsumentenentscheidungen. Durch die Vermarktung über alle vier Produkte hinweg maximiert der Werbetreibende nicht nur die, sondern tritt auch in."

© ProSieben FUN

hat einen Ausblick auf diefür das laufende Jahr gegeben. So geht unter anderem die schon seit 2013 bestehendein die Verlängerung. Der Pay-TV-Sender wird demnach exklusiver deutscher TV Partner der. Alleine für 2020 sind gleich sechs X Games geplant. Außerdem zeigt ProSieben Fun in diesem Jahr fünf Events der. Dazu kommt dasEvent Long Beach Anfang Mai. Nach der Übertragung im letzten Jahr konnte sich ProSieben Fun mitals exklusiven deutschen Partner der DEW Tour Events im Sommer und Winter 2020 und 2021 verständigen.

© MOTORVISION TV

wird die neue TV-Heimat der. Die Zusammenarbeit mit der International Motor Sports Association (IMSA) erstreckt sich dabei nicht nur auf den deutschsprachigen Raum. Die Rennen werden nach Angaben des Sendersin Europa, Afrika und Asien live und in voller Länge auf Motorvision TV ausgestrahlt. Dazu kommen On-Demand-Rechte sowie News- und Highlight-Clips. Das erste Rennen der Saison war bereits am vergangenen Wochenende sehen. Als Kommentatoren fungieren Pete Fink, Lenz Leberkern, André Wiegold und Stefan Ehlen.: "Ich kann unseren Zuschauern im In- und Ausland versprechen, dass es sich hierbeiim Motorvision-TV-Programm 2020 handeln wird."

© Sky

Sky bietet seineneuerdings neben dem Sky-Q-Receiver auch auf derauf Abruf an. Sky-Kunden mit einem Bundesliga-Paket erhalten Zugriff auf die Highlight-Videos der Bundesliga und 2. Bundesliga, für alle Kunden sind kurze Zeit nach Spielende die Highlightvideos aller Champions-League- und DFB-Pokal Spiele verfügbar. Dazu kommen Zusammenfassungen aus Handball, Tennis und Golf. "Die Highlightvideos sind seit der Einführung auf dem Sky-Q-Receiver im letzten Jahr mit vielen Millionen Abrufen ein großer Erfolg. Nun sind die wichtigsten Szenen aller Sky-Livesportevents zuhause und unterwegs über jedes Gerät mit Sky Q oder Sky Go verfügbar", so

© DAZN

Sport in Zahlen

darf nun auch in derdiezeigen: Möglich macht das eine Kooperation mit dem Schweizer Pay-TV-Anbieter. Die insgesamt 40 Spiele pro Saison sind live auf DAZN über Eurosport 2 HD Xtra verfügbar. DAZN setzt nicht zuletzt auf die zahlreichen Schweizer in der Bundesliga, darunter Denis Zakaria und Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach oder Manuel Akanji und Roman Bürki von Borussia Dortmund.

© Das Erste

hat am Wochenende mit seinen Wintersport-Übertragungen wiedererzielt. So erreichte deram Sonntag zur Mittagszeit im Schnitt, beim Langlauf waren später 2,92 Millionen dabei. Am besten lief es erwartungsgemäß für die: 4,45 Millionen Zuschauer sahen den Massenstart der Herren, bei den Damen warendabei - in beiden Fällen lag der Marktanteil beim Gesamtpublikum bei mehr als 27 Prozent. Mehr als vier Millionen Zuschauer verzeichneten aber auch der Viererbob-Weltcup und das. Beim zweiten Durchgang schaltetenim Ersten ein. Der Marktanteil belief sich auf 19,8 Prozent.

© One

Was noch zu sagen wäre...

Gleichzeitig punktete auch: Nachdem das Spiel um den fünften Platz der deutschen Nationalmannschaft bei deram Samstag mehr als eine Million Zuschauer zum Spartensender lockte (DWDL.de berichtete) , zählte dasdes Turniers einen Tag später. Das reichte für einen Marktanteil von 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum, während bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 2,9 Prozent drin waren. Zuvor wusste schon diebei One mitsowie 1,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum zu überzeugen. Und auchkann sich freuen: Dort war deram Abend mitin der Zielgruppe so erfolgreich wie nie. Über 400.000 Zuschauer waren dabei.

"Ein starkes Statement in Zeiten, in denen der Bieterwettbewerb um Sportrechte intensiver ist denn je und immer weniger Spiele für Fans frei empfangbar sind."

Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland, im "Handelsblatt" über den Erwerb der Europa League und der Europa Conference League

