"Sherlock"-Duo schreibt neue "Dracula"-Serie für die BBC

Steven Moffat und Mark Gatiss machen erneut gemeinsame Sache und kreieren die neue Serie "Darcula". "Pitch Battle" kann sich derweil nicht gegen "Voice Kids" durchsetzen. Der Hammond-Crash wirkt sich indes auf den weiteren Dreh von "The Grand Tour" aus.



Eine Fortsetzung von "Sherlock" ist, vor allem auch aufgrund von Terminschwierigkeiten der Hauptdarsteller, in naher Zukunft bislang nicht vorgesehen., die kreativen Köpfe hinter der Serie, kommen nun aber dennoch wieder zusammen und entwickeln für die BBC eine neue Serie, die wie "Sherlock" auf einem Klassiker der Literatur basiert:. Während es bislang keine Details zum genauen Inhalt gibt, steht die Produktionsweise aber schon fest: Auch hierbei orientieren sich Moffat (Foto oben) und Gatiss an ihrem "Sherlock"-Erfolg und werden. Unklar ist noch, ob "Dracula" wie in der Romanvorlage am Ende des 19. Jahrhunderts spielen wird oder ob die Figur in die heutige Zeit transferiert wird. Produziert wird die Serie von Hartswood Films, wann es losgeht, steht aber noch nicht fest. Erst einmal müssen ja das Drehbuch und die Schauspieler stehen.



In Kürze wagt sich hierzulande RTL an eine Adaption der DWDL.de berichtete ). Das britische Original kann bei Dave schon vier Staffeln vorweisen – und wurde in diesen Tagen. Moderiert wird die Show weiterhin von Greg Davies, der sich auch weiterhin auf Alex Horne als Assistent verlassen kann. Gleich acht neue Folgen wurden für das Herbstprogramm bestellt. "Taskmaster" ist die bislang erfolgreichste Produktion aus der UKTV-Senderfamilie dieses Jahres; in der Spitze sahen bis zu 945.000 Zuschauer zu. Die Premiere erfolgte diesmal auf UKTV Play eine Woche vor der linearen Ausstrahlung. Dort entwickelte sich "Taskmaster" ebenfalls erfolgreich und und landete in der Allzeit-Bestenliste des Sendernetzwerkes auf dem zweiten Platz.



Die Musical-Castingshow. Die Sendung, in der unter anderem Gary Barlow nach Künstlern für das von seiner Bank Take That inspirierte Musical "The Band" suchte, lief im Frühjahr ganz ordentlich mit vier bis sechs Millionen Zuschauern, was gegen das an ITV verlorene "The Voice" durchaus tolle Werte sind. Im kommenden Jahr soll es dennoch keine Rückkehr geben, wie ein BBC-Sprecher der "Sun" bestätigte. Ohnehin wäre es fraglich gewesen, wie die Show denn immer wieder neu aufgelegt werden sollte, hängt das Konzept doch sehr mit der Besetzung des Musicals zusammen. Dennoch möchte man sich die: Dass "Let It Shine" im nächsten Jahr nicht zurückkehrt, bedeute nicht, dass es nicht in Zukunft doch noch irgendwann eine neue Staffel geben könnte.



Die neue Castingshowkonnte sich zum Start. Nur rund zwei Millionen Zuschauer sahen die erste Ausgabe der neuen BBC-Show, die nach dem Feuer im Grenfell-Tower übrigens mit einer anderen Ausgabe als zunächst geplant startete. Die zweite Folge von "The Voice Kids" hatte direkt dagegen im Schnitt 3,1 Millionen Zuschauer. In der Spitze sahen 3,8 Millionen das Kinder-Casting, bei BBC One sahen in der Spitze 2,9 Millionen zu. Einen. Im Schnitt verfolgten 1,7 Millionen Zuschauer die Datingshow, womit Channel 5 sehr starke 12,5 Prozent erreichte. Etwas unglücklich waren manche Zuschauer aber mit dem Inhalt. Während die Kandidaten früher in exotische Regionen der Welt für ihr Date geschickt wurden, gibt sich Channel 5 nun deutlich knauseriger und spendiert beispielsweise nur ein Minigolf-Spiel. Positiv an der Neuauflage aber: Im Jahre 2017 wurde das Format auch für LGBT-Kandidaten geöffnet.



bekommt mehr zu tun. Der Comedian, der bei der BBC-One-Show "Pointless" der Mann der Zahlen und Fakten ist, erhält nämlich nun eine eigene Daytime-Quizshow und wird noch in diesem Jahr bei. In der Sendung müssen die Kandidaten in verschiedenen Runden gegeneinander antreten und ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Am Ende jeder Ausgabe gibt's einen Tagessieger; freitags wird dann ein Wochensieger gekrönt. Anders als bei "Pointless" wird Osman es hier allerdings ausschließlich mit Prominenten zu tun haben., die bei Channel 4 Herrscherin über die Buchstaben und Zahlen in "Countdown" ist, aberarbeitet,unterdessen. Mit einem Kommentar in der Sendung "Friday Night Football" machte sie sich bei Fans von Tottenham Hotspur unbeliebt und erntete daraufhin eine Reihe sexistischer Kommentare. In der kommenden Saison soll sie nun nicht mehr durch die Sendung führen wollen.



Nach dem schweren Unfall bei den Dreharbeiten zu UK-Update vom 14. Juni ) hat Jeremy Clarkson nun bestätigt, dass dieser sich auch auf die. Er schreibe derzeit die die Skripte und Ideen um und passe sie der Tatsache an, dass Richard Hammond in den nächsten Monaten kein Auto fahren dürfen werde. So übernahm James May beispielsweise in der vergangenen Woche einen Dreh, der eigentlich von Hammond durchgeführt werden sollte. Auch die Veröffentlichung der zweiten Staffel könnte sich in Folge dessen verschieben. Richard Hammond verlor in der vergangenen Woche bei Dreharbeiten in den Schweizer Alpen die Kontrolle über seinen Rimac Concept One und verunglückte in einer Kurve schwer. Dabei hatte er auch eine gehörige Portion Glück mit an Bord: Er konnte sich rechtzeitig aus dem Wagen retten und kam mit einem gebrochenen Knie davon.