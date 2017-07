Frau an der ITV-Spitze, "Pound Drop" in der Daytime

© easyJet/ITV

Gerade erst hat Channel 4 die Führung des Senders in die Hände einer Frau gegeben, da bekommt auch ITV erstmals eine Chefin. Channel 4 reaktiviert den "Million Pound Drop" indes als Daytime-Format. Und Sky 1 bekommt mal wieder eine neue Ausrichtung.



Bereits im Juni verabschiedete sich Adam Crozier vonund setzte damit seine überraschende Ankündigung aus dem Mai in die Tat um. Nun hat man beim größten britischen Privatsender auch endlich über die Nachfolge entschieden:. Bislang ist McCall für die Airline, kennt den Mediensektor aber auch noch aus ihrer Zeit bei der Guardian Meda Group. McCall wird ihre Arbeit bei ITV am. Der Privatsender wird dann zum ersten Mal in seiner Geschichte von einer Frau geführt. Es ist aktuell eine gute Zeit für Frauen: Erst vor fünf Wochen kündigte Channel 4 an, mit Alex Mahon erstmals auf eine Frau an der Spitze zu setzen, am Wochenende wurde Jodie Whittaker als neuer Doktor in "Doctor Who" bestätigt und in dieser Woche soll eine Studie außerdem zeigen, dass bei der BBC in den letzten vier Jahren vermehrt Frauen auf Spitzenpositionen eingestellt wurden. Mehr als sechzig Prozent der Jobs, die mehr als 150.000 Pfund im Jahr einbringen, sollen seit 2013 an Frauen gegangen sein.



In der Ära nach "Big Brother" brachte Channel 4 unter anderem diean den Start, die insbesondere in der Anfangsphase durch die Live-Ausstrahlung auch auf tagesaktuelle Fragen setzte und dadurch Abwechslung in den Quiz-Alltag brachte. Mit der Zeit wurde auf Aufzeichnungen umgestellt, Anfang 2016 die Sendung aus Kostengründen ganz eingestellt. Nun hat man sich beim Sender aber wieder an das Format erinnert – und. Im kommenden Jahr wird die Sendung nun Einzug in diefinden, wo statt einer Million. Der Titel wird entsprechend auch ingeändert, wie früher wird aber auch bei der Neuauflage Davina McCall durch die Sendung führen. Sechzig Folgen sind zunächst geplant.



Viel Zeit ist seit der ersten Staffel, die hierzulande bei ARTE ausgestrahlt wurde, vergangen. Bereits im Jahr 2013 liefen die ersten und bislang letzten Folgen der Serie bei BBC Two. Nun geht bei der Fortsetzung aber alles ganz schnell:, also am 27. Juli, wird die. Und für Fans, die es gar nicht mehr abwarten können, wir dann sogar alles noch schöner. Gleich im Anschluss an die erste Folge im linearen TV, wird die BBC nämlich die. Die zweite Staffel trägt den Zusatz "China Girl" und spielt einige Jahre nach dem Finale der ersten Staffel. Robin kehrt darin zurück nach Sydney und versucht, sich das Leben wieder neu aufzubauen. Mit Nicole Kidman gibt es in der neuen Staffel übrigens einen prominenten Neuzugang im Cast. Netflix legt unterdessen bei "Suits" einen Gang zu: Die neuen Folgen werden künftig immer gleich am Tag nach der US-Premiere für britische Nutzer freigeschaltet.



Sky richtet – mal wieder – seinen. Lag der Fokus zuletzt auf eher lockeren bis lustigen Unterhaltungsformaten, soll es ab Herbst auch wieder kantiger im Programm zugehen. Dafür hat der Sender. Mitversucht sich der Bezahlsender dabei an einem neuen Gesangswettbewerb, bei dem es um A-Cappella-Gruppen geht – was ziemlich an die BBC-Show "Pitch Battle" erinnert.. 30 dieser Gruppen treten gegeneinander an. Moderieren wird Cat Deelay, die damit nach ihrem Erfolg in den USA erstmals wieder für ein britisches Format arbeitet. Starten soll die Sendung im September. Für Anfang des kommenden Jahres istangekündigt. Mit diesem neuen Format greift Sky 1 ein wenig den Trend der Action-Shows auf und lässt Skateboarder, Inline-Skater und BMX-Fahrer in verschiedenen Wettbewerben über acht Folgen hinweg antreten. Auch das deutsche Sky soll bereits Interesse an dem Format haben, berichtet "Broadband TV News". Das dritte Format wurde vorläufigund dreht sich rund um Autoliebhaber und Mechaniker, die sich ihren Traum erfüllen und ihr eigenes Konzept-Auto basteln wollen. Nachdem gerade erst Sky Sports renoviert wurde ( UK-Update vom 12. Juli ), soll auch Sky 1 im Herbst einen neuen Look bekommen, der die neue Ausrichtung unterstreicht.



hat unterdessen ein neues Serienprojekt präsentiert, für das der Sender erneut. Das Skript zur neuen Serieetwa stammt von Shane Meadows und Jack Thorne, produzieren wird Mark Herbert und vor der Kamera werden Stephen Graham und Helen Behan wieder gemeinsam auftreten. In dem vierteiligen Drama spielt Graham den besorgten Joseph, der nach Irland reist, um dort die bösen Geister seiner Kindheit auszutreiben, die ihn auch als Erwachsener noch immer einholen und für schlimme Konsequenzen sorgen. Die Dreharbeiten zu "The Virtues" finden vor allem in Sheffield, aber auch in Liverpool und Belfast statt. Ausgestrahlt werden soll die Produktion aber erst 2019. Für den jungen Ablegerhat Channel 4 derweil, das einst als Teil von BLAP im Web pilotiert wurde. In der Produktion landen Überlebende eines Flugzeugabsturzes auf einer scheinbar traumhaften Insel – bis sie auf Brett Sullivan, den wohl grimmigsten Menschen der Welt, treffen, der auch zu den dort Gestrandeten gehört und das Leben unerträglich macht. Sechs halbstündige Folgen sind geplant.. E4 hat bei der dunklen Comedyserie nach einer Staffel trotz guter Kritiken den Stecker gezogen.