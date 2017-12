Channel 5 startet Premium-Sender, "Victoria" geht weiter

© Channel 5

Channel 5 opfert einen seiner Kanäle und startet überraschend kurzfristig einen neuen Sender für hochwertige Produktionen. ITV hat derweil die Fortsetzung von "Victoria" beschlossen und erbt "Dark Heart". Außerdem steht nun der Moderator der BRIT Award fest.



13.12.2017 - 12:11 Uhr von Marcel Pohlig 13.12.2017 - 12:11 Uhr



© Channel 5

hat für das neue Jahr den Start eines neuen Fernsehsenders angekündigt. Starten wird der neue Sender unter dem Namen. Auf 5Prime will das eher trashige Channel 5. Dazu gehören Klassiker wie "GPs: Behind Closed Doors" und neue Produktionen wie "The Secret Life of Owls" und andere Dokumentationen. In der Startwoche wird außerdem das Drama "Striking Out" der irischen RTE gesendet. Bereits nach der Übernahme durch Viacom wurde im Hause Channel 5 der Sender Spike als neues Programm angesiedelt. Seit einigen Wochen firmiert der Sender nun auch nach außen als 5Spike, um die Zugehörigkeit zu verdeutlichen.. My5 startete als Channel 5 +24 und sendete das Programm des Hauptkanals um einen Tag zeitversetzt. Seit dem vergangenen Jahr hieß der Sender My5 und sendete ein Best Of aller 5-Kanäle – offenbar nicht mit ausreichendem Erfolg. Als Catch-Up-Marke wird My5 unter anderem im Web aber bestehen bleiben. Unverändert weiterbetrieben werden auch in Zukunft die Spartensender 5USA und 5Star.



© ITV

Beiwird es auch im kommenden Jahr wieder königlich. Der Privatsender hat dieund holt dafür auch alle bekannten Köpfe wieder zurück ans Set, Jenna Coleman wird also auch weiterhin die Queen spielen. Die nunmehr bereitsund damit zu einer turbulenten Zeit, in der es unter anderem Revolutionen auf dem europäischen Kontinenten und die Große Hungersnot in Irland gab, spielen, wodurch "Victoria" dramatischer als zuvor sein soll. Wann die Dreharbeiten starten und wann die dritte Staffel laufen soll, steht noch nicht fest. Ein Wiedersehen gibt es aber ohnehin bereits in Kürze: ITV sendet am Weihnachtstag um 21 Uhr das Weihnachtsspecial von "Victoria".



© ITV

Weiter geht es bei ITV außerdem auch für. Die Serie war ursprünglich für den Bezahlsender ITV Encore geplant, wird nach dessen beschlossener Einstellung ( UK-Update vom 15. November ) nun aber. Ein Pilot lief bereits erfolgreich im vergangenen Jahr. Die Hauptrolle des Kommissars Will Wagstaffe, der vom Mord an seinen Eltern verfolgt wird, wird auch bei der regulären Staffel wieder Tom Riley spielen. Bis zum Start derwird es unterdessen wohl noch dauern. Gatiss sagte am Set des "Doctor-Who"-Weihnachtsspecials, dass die neue Serie noch sehr weit entfernt sei. Die BBC hatte das neue Projekt der beiden im Juni offiziell bestätigt ( DWDL.de berichtete ). An der Serie werden Gatiss und Moffat nach aktueller Planung Anfang 2018 arbeiten, sodass eine Ausstrahlung im Jahre 2019 realistisch ist. Früher wirdvon Charlie Brooker bei Netflix zurückkehren. Die neuen Folgen der vierten Staffel stehen beim Streaminganbieter ab dem 29. Dezember zur Verfügung.



© BBC

Die BBC ist offenbar zufrieden mit der neuen Musik-Unterhaltungsshow, die am vergangenen Freitag zum vorerst letzten Mal lief. Denn noch am Tage der Ausstrahlung hatmit Greg James und Dotty. Wie gehabt wird "Sounds Like Friday Night" dann auch wieder im renovierten Television Centre, dem früheren Sitz der BBC, produziert. Geplant sind fünf halbstündige Folgen, welche im Frühjahr 2018 gesendet werden sollen. Für denhat BBC One unterdessen eine komplett, die zugunsten von Sport Relief gesendet wird.heißt die neue Gameshow, bei der BBC One auf Ore Oduba als Moderator und diverse Prominente als Kandidaten setzt. Letztere müssen in der Sendung verschiedene Hindernisparcours bewältigen und können am Ende ein Preisgeld gewinnen, dass an Sport Relief geht. Geplant sind sechs Ausgaben, welche bereits ab dem 6. Januar gesendet werden.



© Channel 4

Über den Autor

Marcel Pohlig lernte das Alphabet einst beim "Glücksrad", um später über das Fernsehen zu schreiben. Seit 2011 verfasst er bei DWDL.de u.a. das UK-Update . Kann sich für gute Shows und Serien begeistern und mag es, wenn dabei die Liebe zum Detail nicht verloren geht. E-Mail an Marcel Pohlig

@dasniveau bei Twitter

Teilen

bekommt im kommenden Jahr eine ganz große Bühne. Der Comedian und Schauspieler wird im Februar nämlich erstmals die. Das gaben die Veranstalter am Wochenende bekannt. Die Preisverleihung wird wie in der Vergangenheit auch diesmal wieder von. Auf ITV2 gibt es zuvor bereits eine Berichterstattung vom Roten Teppich. In diesem Jahr moderierten Dermot O'Leary und Emma Willis die Show, nachdem der eigentlich eingeplante Michael Bublé sich nach der Krebserkrankung seines Sohnes aus der Öffentlichkeit zurückzog. Die BRIT Awards 2018 werden am 21. Februar in der Londoner O2 Arena vergeben.