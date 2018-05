Neue Projekte: BBC dreht mit Gere und Malkovich

© DWDL

Die BBC hat neue Drama-Projekte angekündigt und verpflichtet dafür unter anderem John Malkovich. Richard Gere spielt bei der BBC seine erste TV-Rolle seit knapp 30 Jahren. Außerdem: Discovery bereitet sich auf Brexit vor und schließt Sendezentrum.



30.05.2018 - 11:05 Uhr von Marcel Pohlig 30.05.2018 - 11:05 Uhr



Die BBC hat für neue Drama-Projekte prominente Namen verpflichtet. Zum einen wäre daspielen wird. Die Produktion stammt aus der Feder von Tom Rob Smith ("American Crime Story") und erzählt die Geschichte des amerikanischen, milliardenschweren Medientycoon Max, der unter anderem in London ein Unternehmen besitzt und welcher die Geschicke der Familie in die Hände seines Sohns Caden geben möchte. Gespielt wird Max von Richard Gere, während Bily Howle in die Rolle des Sohns Caden schlüpft. Letzterer sorgt mit seinem selbstzerstörerischen Lebensstil nicht unbedingt dafür, dass die ganze Familie hinter dem Vorhaben steckt, ihm das Unternehmen anzuvertrauen. Eine Rolle spielt dabei auch Max' reiche Ex-Frau und Caldens Mutter Kathryn, gespielt von Helen McCroy. Für Richard Gere ist es übrigens das erste TV-Projekt seit fast 30 Jahren. Geplant sind zunächstausgestrahlt werden sollen.



In einer Produktion fürwird unterdessen demnächsteine für britische Fernsehzuschauer gar nicht so unbekannte Rolle spielen. Malkovich wird nämlich den Detektiv Poirot in dervon Agatha Christie spielen. BBC One wird den Stoff alsneu interpretieren und im Juni drehen. Neben Malkovich wird unter anderem der mit "Harry Potter" bekannt gewordene Rupert Grint als Inspector Crome mitspielen. Mit an Bord sind außerdem Andrew Buchan als Franklin Clarke, Eamon Farren als Cust, Tara Fitzgerald als Lady Hermione Clarke, Bronwyn James als Megan und Freye Mavor als Thora Grey. Es ist zugleich die Rückkehr von Hercule Poirot. Die Figur war über zwanzig Jahre lang auf ITV in der Serie "Poirot" zu sehen, die 2013 mit der siebzigsten Folge eingestellt wurde. Wann "The ABC Murders" ausgestrahlt werden soll, steht noch nicht fest. Denkbar wäre aber eine Ausstrahlung rund um den Jahreswechsel – als Nachfolger von "Sherlock".



Darüber hinaus hat die BBC am Mittwoch fürangekündigt. Dabei handelt es sich um eine Adaption des Romansvon Eugene McCabe. Der Roman – und am Ende eben auch die Adaption von BBC Two – spielt im ländlichen Fermanagh im Jahre 1885 und erzählt die Ereignisse von Beth Winters 25. Geburtstag, an dem sie beschließt, ihrem Leben voller Verrat zu entfliehen, das insbesondere durch die schwierige Beziehung zu ihrem protestantischem Stiefvater Billy erschwert wird. Für die Hauptrollen konnte die BBC Jamie Dornan ("The Fall") und Matthew Rhys ("The Americans") gewinnen; die Rolle der Betty Winters wird von Ann Skelly ("Red Rock") gespielt. Für die Adaption ist Allan Cubitt ("The Fall") verantwortlich. Gedreht wird der Dreiteiler im Sommer in Nordirland. Den weltweiten Vertrieb von "Death and Nightingales" übernimmt übrigens Red Arrow International.



Wer in einem Land der EU sein Fernsehprogramm verbreitet, muss nicht zwingend auch die Lizenz in dem Land beantragen. Das trifft auf rund 1.400 Fernsehsender zu, die in London lizenziert sind, aber gar nicht für den englischen Markt bestimmt sind. Je nach Ausgang der-Verhandlungen könnte ein massenhafter Abzug aus Großbritannien bevorstehen, wir berichteten darüber bereits im UK-Update vom 28. Februar . Mit. Laut "The Guardian" soll dasin London, aus dem über 100 Sender in ganz Europa veranstaltet werden,werden. Bis zu 100 Stellen sind von der Schließung betroffen. Die Lizenzen hält Discovery bis auf Weiteres zwar in Großbritannien, spielt die Programme aber künftig web-basiert aus den Staaten zu. Betroffen sind alle nicht live ausgespielten Inhalte, also vorwiegend die diversen Doku-Programme der Discovery-Familie. Das betroffene Sendezentrum soll künftig für– dafür gibt es eigentlich aber auch schon das Pariser Eurosport-Zentrum. Der "Guardian" berichtet bereits, dass auch eine grundsätzliche Umverlegung in dieangedacht wird, wo auch Unternehmen wie Netflix ihren Europa-Sitz haben. Möglich wäre auch eine Umsiedlung nach, wo das kürzlich übernommene Scripps bereits stark vertreten ist.



Mitte April war es noch eine laut geäußerte Überlegung, mittlerweile ist es fix entschieden: Die Realityshow, die Anfang des Jahrtausends sowie zwischen 2006 und 2009 sowie einmalig im Jahr 2011 bei Channel 4 und E4 lief, wird erneut wiederbelebt. Dasgesendet; der junge Kanal hat in diesen Tagen bereits seinen ersten Castingaufruf gestartet. Zur Rückkehr wird das. Die teilnehmenden Kandidaten werden in zwei Gruppen aufgeteilt und treten auf zwei rivalisierenden Inseln – Shark Island und Tiger Island – gegeneinander an. Wann die Neuauflage bei E4 gesendet werden soll, wurde noch nicht bekannt gegeben. Anders ist der Fall beim Militärdrama "Our Girl" von BBC One. Der Sender hat nun den Start der dritten Staffel verkündet. Los geht es bereits am kommenden Dienstag. In der neuen Staffel wird Georgie Lane, wieder gespielt von Michelle Keegan, nach Nigeria geschickt, um dort die örtlichen Truppen im Kampf gegen den Terrorismus auszubilden. Gesendet wird "Our Girl" immer dienstags um 21 Uhr auf BBC One.