Tonprobleme bei "X Factor", Sky ohne Disney-Inhalte?

Sky muss sich auf harte Verhandlungen mit Disney einstellen, FX hat seine Inhalte derweil an die BBC lizenziert. Außerdem: Tonprobleme bei "The X Factor", Netflix geht in Richtung zehn Millionen UK-Abonnenten und "Doctor Who"-Fans bangen um das traditionelle Weihnachts-Special.



07.11.2018 - 12:12 Uhr von Timo Niemeier 07.11.2018 - 12:12 Uhr



Weil inzwischen die große Mehrheit vonzu Comcast gehört, geht der Pay-TV-Riese noch in dieser Woche von der britischen Börse. Comcast hatte seinen Rivalen Disney ja in einer langen Übernahmeschlacht besiegt und Sky für rund 30 Milliarden Pfund übernommen ( DWDL.de berichtete ). Nun berichtet der "Guardian", dass sich. Der bestehendezwischen Disney und Sky läuft nämlich nur noch bis 2020 - Analysten erwarten, dass Disney, auch durch den Kauf von 21st Century Fox,und sich, wenn überhaupt, nur für viel Geld noch einmal auf einen entsprechenden Deal einlässt. Disney-Chefhatte ja bereits einenangekündigt - gut möglich, dass Disney seine Inhalte in Großbritannien künftig lieber dort platziert als an einen großen Konkurrenten zu verkaufen. In den USA ist man schon einen Schritt weiter: Dort werden die Disney-Inhalte künftig nicht mehr bei Netflix zu sehen sein. Neben Disney hat Sky derzeit aber auch noch. Während Sky also um zahlreiche Disney-Inhalte fürchten muss, hat, das über 21st Century Fox auch zu Disney gehört, jetzt einen dreijährigengeschlossen. Dadurch wird die BBC in Zukunft das Zuhause für die fiktionalen FX-Inhalte wie die neue Serie "" mitoder die kommende Comedy-Serie "". Die BBC und FX arbeiteten bereits in der Vergangenheit zusammen und setzten etwa die Serie "" um. Der Deal ermöglicht der BBC zudem eine Ausstrahlung der Programme auf dem- die FX-Inhalte werden damit in Großbritannien wohl eher nicht Bestandteil des neuen Streamingdienstes von Disney werden.







© BBC © BBC Doctor Who" könnte in diesem Jahr laut britischen Medienberichten mit einer von den Fans liebgewonnen Tradition brechen. Erstmals seit 2005, also seit dem Reboot der Serie, könnte es demnach kein Weihnachts-Special geben. Das kommt einigermaßen überraschend, wurde der Serie zuletzt durch die weibliche Doktorin Jodie Whittaker doch sehr viel Aufmerksam zuteil. Diverse britische Medien zitieren nun den neuen Showrunner der Serie, Chris Chibnall, der gesagt haben soll, man habe schlicht keine frische Ideen für das Special. In den vergangenen 13 Jahren seien viele Ideen überstrapaziert worden, so Chibnall demnach. Eine offizielle Bestätigung der Meldung durch die BBC steht aber noch aus. Fest steht in jedem Fall, dass es nach der aktuellen Staffel ein Special geben wird, laut dem "Mirror" handelt es sich dabei aber um ein Neujahrs-Special.



© ITV © ITV hatte am Samstag bei seiner Castingshow "The X Factor" mit technischen Problemen zu kämpfen. Während der Show kam es zu einer Soundpanne, die Zuschauer hörten Jury-Mitglieder, Moderator Dermot O'Leary und einige der Kandidaten mit verzerrter Stimme. Per Laufband entschuldigte sich der Sender für die "vorübergehende Tonstörung" und sagte wenig später die für den gleichen Abend geplante Entscheidungs-Show ab. Normalerweise werden die Live-Shows von "The X Factor" auch live ausgestrahlt. In diesem Fall zeichnete man aber am Nachmittag auf, weil Juror Robbie Williams zu einem Konzert nach Chile fliegen musste. Das war auch der Grund, weshalb die technischen Probleme in der Show nicht angesprochen werden konnten und ITV die Zuschauer per Laufband informierte. Die Entscheidung wurde dann am Sonntagabend nachgeholt. Ein ITV-Sprecher entschuldigte sich noch einmal für die Panne und erklärte, man untersuche gerade, wie es dazu kommen konnte. "The X Factor" befindet sich mittlerweile in der 15. Staffel und musste zuletzt herbe Reichweitenverluste hinnehmen. In Spitzenzeiten wurde die Castingshow von regelmäßig mehr als zehn Millionen Menschen gesehen, heute kommt die Show am Abend der Ausstrahlung gerade mal noch auf vier bis fünf Millionen.



Laut denkommtauf der Insel, Ende dieses Jahres soll diese Marke fallen. Laut MTM würde es derzeit noch rund 1,1 Millionen Nutzer geben, die den Dienst bis Ende des Jahres abonnieren wollen, dann würde Netflix die Schwelle überschreiten. Demnach hilft dem Streamingdienst auch die. Laut der Erhebung des Marktforschungsinstitut sind die, 88 Prozent der Nutzer geben demnach an, mit Netflix zufrieden zu sein. Zudem geben immer mehr Menschen an,, wenn sie nach TV- und Videoinhalten suchen würden. Das hat auch: Laut MTM denken 54 Prozent dieser Abonnenten, dass ihr Paketist, ein Viertel denkt daher darüber nach, das Abo zu kündigen., Managing Partner bei MTM, spricht von einer "". Die britischen Sender und Pay-TV-Anbieter hätten starke OTT-Produkte, aber es gebe "eindeutige Anzeichen für signifikante Verschiebungen" bei den Einstellungen der Nutzer in Bezug auf Inhalte, Innovationen und das Preis-Leistungsverhältnis.



Zuletzt gab es Gerüchte rund um eine, BBC und Discovery wollen sich demnach die Sender des Unternehmens untereinander aufteilen ( DWDL.de berichtete ). Nun hat UKTV ungeachtet dessen bekanntgegeben, eineröffnen zu wollen. Dabei soll es sich um einhandeln,sollen zunächst an dem neuen Standort arbeiten und dafür sorgen, die. UKTV folgt damit Channel 4, das erst vor einer Woche entschieden hatte, in Leeds einen zweiten Hauptsitz zu eröffnen . UKTV-CTOsagt: "In den letzten drei Jahren haben wir unsere Technologie-Infrastruktur vollständig umgestaltet, um schnell auf die sich entwickelnde Rundfunklandschaft und die zunehmende Komplexität von Vertriebsplattformen reagieren zu können. Die Eröffnung eines regionalen Innovationszentrums für Technologie ist der nächste Schritt in der langfristigen Wachstumsstrategie von UKTV, mit der wir die Fähigkeiten und das Know-how von Talenten außerhalb von London nutzen und die Kreativbranche in den Regionen unterstützen können." Der neue Standort soll nochwerden.



In den vergangenen Tagen haben einige Sender neue Serien und Formate sowie Startdaten etablierter Formate bekanntgegeben. So hatseine Drama-Serie "" gleich um, Mitte September feierte die Serie ihre Premiere und war zugleich die größte Drama-Produktion in diesem Jahr bei Sky One. Produziert wird erneut von Bad Wolf.hat unterdessen eineangekündigt, die man gemeinsam mit derrealisiert. In der Doku sollender Polizei begleitet und ihre Arbeit dokumentiert werden. Sechs einstündige Ausgaben von "" werden produziert. Die Anzahl männlicher Polizisten in England und Wales ist zwar ungebrochen hoch, der Anteil an weiblichen Polizistinnen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten aber stark erhöht. Undhat inzwischen auch einen Starttermin für die neue Staffel "" bekanntgegeben. Die Show startet am. Bereits bekannt war ja schon, dassmiteine neue Co-Moderatorin an die Seite gestellt bekommt ( DWDL.de berichtete ).