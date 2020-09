© BBC Tim Davie © BBC Tim Davie BBC mit Tim Davie einen neuen Generaldirektor. Der neue Chef erklärte als erstes gegenüber den Mitarbeitern, das Unternehmen müsse alle Teile des Landes repräsentieren. Aus der Regierung kam zuletzt immer wieder Kritik, die BBC sei zu sehr auf London fokussiert und verfolge eine linksliberale Ausrichtung, mit der die meisten Briten nichts anfangen könnten. Seine ersten großen Ankündigungen will Davie Ende dieser Woche machen.

© BBC

© ITV © ITV Reality-Formaten in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Und auch ITVs TV-Chef Kevin Lygo hat die Produzenten auf dem Edinburgh TV Festival nun noch einmal dazu aufgefordert, mehr Reality- und Unterhaltungsshows zu liefern. Lygo nennt "Love Island" als positives Beispiel, das Format ist für den Sender ein großer Hit, muss wegen Corona inzwischen aber pausieren. "Wir müssen diese großartigen Shows machen, die durchstechen und den Zuschauern das Gefühl geben: ‘Das muss ich sehen!’. Derzeit können die Streamer das nicht leisten. Es ist also ein Wettbewerbsvorteil, den wir haben und wir werden mehr solcher Shows machen."





© Channel 4

© ITV

© FNC © FNC Guardian" berichtet, gibt es derzeit von zwei Stellen Bestrebungen, einen neuen Nachrichtensender im Geiste von Fox News in Großbritannien zu starten. Eine dieser Gruppen verspricht demnach einen Kanal, der sich deutlich von den anderen Sendern im Markt unterscheiden soll. Die Betreiber bezeichnen die BBC als "Schande" und haben von der Ofcom auch bereits eine Lizenz zur Ausstrahlung unter dem Namen GB News erhalten. Hinter GB News steht All Perspectives, ein Unternehmen, das mit US-Milliardär John Malone, Chef von Liberty Global, in Verbindung steht. Der ehemalige Fox-News-Manager David Rhodes arbeitet laut "Guardian" an einem ähnlichen Projekt, wobei nicht klar ist, ob das ein klassischer TV-Sender oder ein Online-Only-Projekt werden soll.