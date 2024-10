Weil Sat.1 mit Shows am Donnerstagabend inzwischen regelmäßig gute Quoten einfährt, litt "Genial daneben" in direkter Konkurrenz dazu im Frühjahr dieses Jahres. RTLzwei hatte sich zuletzt daher dafür entschieden, seinen Comedy-Formaten einen neuen Sendeplatz zu geben (DWDL.de berichtete). Nun hat sich "Genial daneben" am Montagabend zurückgemeldet, die Quoten waren solide. 710.000 Menschen sahen zu, 210.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 4,1 Prozent.

Damit lag "Genial daneben" über dem zuletzt sehr niedrigen Senderschnitt, ein Straßenfeger war das Format aber nicht. "Genial witzig - Das große Witze-Battle" steigerte den Marktanteil im Anschluss allerdings auf bessere 5,3 Prozent, 260.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sahen zu. Die Gesamtreichweite lag bei 700.000. Das waren die besten Werte, die "Genial witzig" jemals geholt hat.

Schlechte Nachrichten gibt es unterdessen für Sat.1: "Hochzeit auf den ersten Blick" hat sich überraschend schwach zurückgemeldet. Nur 860.000 Menschen schalteten zum Staffelstart ein, niedriger fiel die Reichweite des Formats nie aus. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden außerdem nur 6,1 Prozent Marktanteil gemessen - auch das ist ein Allzeit-Tief.

Und auch ProSieben hatte am Montag Probleme, die Massen zu erreichen. Thilo Mischkes "ProSieben THEMA. Radikale Christen und ihr Griff nach der Macht?" kam nur auf 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum entsprach das 6,4 Prozent Marktanteil. Meistgesehene ProSieben-Sendung war zum Start in die Woche "Galileo", das es auf 1,03 Millionen Zuschauende brachte, das entsprach 12,7 Prozent.

Aufatmen kann man unterdessen bei Vox, wo sich "Die Höhle der Löwen" mit guten Quoten aus der aktuellen Staffel verabschiedete. Stellte die Gründershow in Sachen Gesamtreichweite vorige Woche noch ein Allzeit-Tief auf, sah es jetzt mit 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wieder besser aus. Der Marktanteil beim jungen Publikum kletterte auf 10,2 Prozent. "Goodbye Deutschland!" war später allerdings nur noch zu 5,2 Prozent gut.

