Obwohl die "Fastnacht in Franken" nur im Dritten Programm des Bayerischen Rundfunks läuft, erreichte sie im vergangenen Jahr ähnlich viele Leute wie die Kölner Sitzungen, die im Ersten und im ZDF zu sehen waren. Und auch in diesem Jahr lockten die Franken wieder eine große Zahl an Fastnachts-Fans zum BR: Im Schnitt 2,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Übertragung aus Veitshöchheim, die wie üblich bereits um 19 Uhr begann.

Damit ranigerte der BR im Senderranking am Freitagabend auf Rang 3 - hinter dem ZDF und RTL, aber noch vor dem Ersten. Der Marktanteil belief sich bundesweit auf 12,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ist für den BR ein herausragender Erfolg - und doch ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Damals hatten noch fast dreieinhalb Millionen eingeschaltet, vor zwei Jahren sogar rund 3,8 Millionen. 2023 gelang der "Fastnacht in Franken" beim jungen Publikum sogar noch ein zweistelliger Marktanteil.

Besonders gefragt war die "Fastnacht in Franken" natürlich wieder in der Heimat. Allein bezogen auf Franken gibt es keine Auswertung, aber bayernweit wurden stolze 46,8 Prozent Marktanteil gemessen. Auch das lag allerdings ein Stückchen unter dem Wert aus dem Vorjahr, als sogar noch die 50-Prozent-Marke übersprungen worden war. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil in Bayern bei 28,5 Prozent. Trotz des Rückgangs stehen die Chancen gut, dass "Fastnacht in Franken" auch 2025 wieder die erfolgreichste Sendung des Jahres aller Dritten Programm werden könnte.

Angetrieben von der "Fastnacht in Franken" erzielte der BR einen Tagesmarktanteil von deutschlandweit 7,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In Bayern lag der Tagesmarktanteil des BR sogar bei 28,5 Prozent. "Die 'Fastnacht in Franken' ist Kulturgut und ein TV-Ereignis, das wieder Millionen Menschen begeistert hat. Sie verbindet, statt zu spalten – ein echter Lichtblick in diesen herausfordernden Zeiten. Mein aufrichtiger Dank geht an alle Beteiligten vor und hinter der Kamera, an die BR-Fastnachtredaktion und den Fastnacht-Verband Franken", so BR-Intendantin Wildermuth.

© BR/Ralf Wilschewski Juristische Direktorin Eva Majuntke (als Bauchredner Sebastian Reich), Programmdirektor Kultur Björn Wilhelm (als Mariechen), Intendantin Dr. Katja Wildermuth (als Waltraud) sowie Produktions- und Technik-Direktorin Prof. Dr. Birgit Spanner-Ulmer (als "närrische Putzfraa" Ines Procter)

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;