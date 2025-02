Auch die Primetime wurde am Sonntag noch eindeutig von der Bundestagswahl bestimmt, die "Berliner Runde" um 20:15 Uhr erreichte beim jungen Publikum bei ARD und ZDF zusammen einen Marktanteil von fast 50 Prozent. Angesichts dessen ist man bei RTL mit seinem Dschungel-Nachspiel noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Zwar fiel die Reichweite mit 1,77 Millionen um über eine halbe Million niedriger aus als noch im vergangenen Jahr, zumindest in der klassischen Zielgruppe reichte es aber für solide 10,4 Prozent Marktanteil.

Hier war die Dschungel-Show damit stärkster Verfolger von ARD und ZDF - das gilt allerdings bereits nicht mehr, wenn man die erweiterte Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen betrachtet. Dort kam "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel" nämlich nicht über 8,9 Prozent Marktanteil hinaus, während ProSieben mit dem Film "Jack Reacher: Kein Weg zurück starke 9,8 Prozent Marktanteil erzielen konnte. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film bei 9,1 Prozent. Bemerkenswert war die für ProSieben-Verhältnisse richtig starke Gesamtreichweite von 2,12 Millionen - mehr hatte ein ProSieben-Film am Sonntagabend zuletzt im November erreichen können.

Sat.1 fuhr mit seinem Film "Bohemian Rhapsody" da deutlich schlechter und erreichte 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit war Sat.1 aber immer noch erfolgreicher als Vox, wo "Grill den Henssler" nach dem ohnehin ernüchternden Staffelauftakt in der Vorwoche noch einen drunter setzte und nicht über 3,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus kam - der niedrigste Wert in der Geschichte der Sendung. Immerhin: Bei den 14- bis 59-Jährigen fiel der Marktanteil mit 4,5 Prozent ein Stück besser aus. 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Unterdessen ging bei Kabel Eins die aktuelle Staffel der "Trucker Babes" mit mauen 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu Ende - womit man aber auf einem ähnlichen Niveau lag wie auch schon in den letzten Wochen. Während der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein Staffeltief markierte, fiel die Gesamt-Reichweite mit 0,79 Millionen sogar so hoch aus wie zuletzt Mitte Januar. "Abenteuer Leben am Sonntag" konnte sich am späteren Abend noch auf gute 4,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern. RTLzwei blieb am Sonntagabend ganz blass und kam auf 2,2 Prozent Marktanteil für "Bridget Jones' Baby" und 2,5 Prozent für "Die Sex-Verschwörung".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;