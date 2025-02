Wie ein Sportsender mutete das Programm von Sport1 am Montag nicht an. Über Stunden hinweg setzte der Sender auf Formate wie "Pawn Stars" oder "My Style Rocks", fuhr damit aber gleichzeitig nur sehr überschaubare Quoten ein. Meistgesehene Sport1-Sendung des Tages war eine Folge von "Hausmeister Krause", die am Vorabend allerdings nicht über 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinauskam.

Von solchen Werten blieb die Neuauflage von "MasterChef" in der Primetime ein gutes Stück entfernt. Die Kochshow legte mit gerade mal 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauern einen gehörigen Fehlstart hin und erzielte beim Gesamtpublikum somit gerade mal einen Marktanteil von 0,1 Prozent. Etwas besser lief es in der Zielgruppe, wo "MasterChef" mit 0,4 Prozent Marktanteil aber ebenfalls nicht allzu viel reißen konnte. Die direkt danach gesendete Wiederholung blieb mit 0,3 Prozent ebenfalls blass und fiel auf lediglich 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück.

Es dürfte also vermutlich ein langer Atem nötig sein, um "MasterChef" zum Erfolg zu führen. Erfolge feierten am Montag dagegen andere Spartensender, darunter etwa "Nitro", das mit der US-Serie "S.W.A.T." den Marktanteil im Laufe des Abends auf bis zu 4,6 Prozent trieb, oder Sixx, wo mit "Bull" bis zu 3,6 Prozent drin waren. Bei RTL Super wiederum punktete "Bones" mit bis zu 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, hier schalteten in der Spitze über eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Besonders kräftig drehte zudem RTL Up auf: Dort waren nach 23 Uhr bereits 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für den Serien-Klassiker "Hinter Gittern" drin. Nach Mitternacht steigerte die Serie den Marktanteil des Spartensenders sogar auf stolze 9,1 Prozent.

Und auch ZDFneo wusste am Montagabend einmal mehr zu überzeugen: Dort erreichten gleich zwei Folgen von "Inspector Barnaby" mehr als 1,7 Millionen Menschen. Ab 21:54 Uhr schnellte der Gesamt-Marktanteil dadurch auf starke 10,5 Prozent nach oben. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte die Serie mit 4,4 Prozent. Später am Abend erzielten "Maithink X" und das "ZDF Magazin Royale" ebenfalls noch Werte von über drei Prozent beim jungen Publikum. Stark: Mit einem Tagesmarktanteil von 4,7 Prozent rangierte ZDFneo zum Start in die Woche auf dem vierten Platz beim Gesamtpublikum.

