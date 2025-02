Nach Union Berlin und dem SC Freiburg scheiterte mit Werder Bremen nun schon der dritte Erstligist im DFB-Pokal an Drittligist Arminia Bielefeld. Der nächste Pokal-Coup lockte allerdings trotzdem etwas weniger Menschen vor den Bildschirm als die beiden Viertelfinal-Spiele Anfang des Monats. So sahen diesmal im Schnitt 3,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF zu, beim Spiel zwischen Stuttgart und Augsburg waren es vier Millionen, beim Derby zwischen Köln und Leverkusen 4,75 Millionen.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag für die ZDF-Übertragung bei 16,2 Prozent. Überdurchschnittlich gefragt war der DFB-Pokal bei den Jüngeren: In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 19,0 Prozent. Hier sicherte sich das ZDF auch die Marktführung in der Primetime, die man beim Gesamtpublikum allerdings dem Ersten überlassen musste.

Dort holte "Die Kanzlei" mit 4,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die höchste Reichweite seit Mitte Januar, der Marktanteil belief sich auf 18,6 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 10,1 Prozent Marktanteil richtig gut aus. Im Anschluss sahen sich 3,79 Millionen Personen "In aller Freundschaft" an, was für 15 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. In der jüngeren Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 6,2 Prozent Marktanteil erreicht.

Unterdessen konnte auch ZDFneo mit dem Krimi "Ostfriesennacht" wieder ein großes Publikum ansprechen: 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten hier ab 20:15 Uhr ein, was 5,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 1,4 Prozent Marktanteil erzielt. "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich" lief danach mit 2,0 Prozent Marktanteil zwar bei den Jüngeren besser, die Gesamt-Reichweite fiel aber auf 360.000.

Am späten Abend gewann dann Sandra Maischberger das öffentlich-rechtliche Talk-Duell gegen Markus Lanz. Maischberger ging etwas früher um 22:53 Uhr auf Sendung und zählte im Schnitt 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 14,9 Prozent Marktanteil entsprach. Lanz folgte ab 23:07 Uhr und kam mit 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 13,3 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren die Verhältnisse anders: Hier trumpfte Lanz nach dem Fußball mit 16,1 Prozent Marktanteil auf, während sich Maischberger mit 8,2 Prozent begnügen musste.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;