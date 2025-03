Ein letztes Mal war Axel Milberg am Sonntagabend als Ermittler im Kieler "Tatort" zu sehen. Das Interesse daran war groß - fast jeder Dritte, der um 20:15 Uhr vor dem Fernseher saß, entschied sich für den Krimi im Ersten. Insgesamt schalteten durchschnittlich 8,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei starken 31,4 Prozent und fiel damit noch etwas höher aus als zuletzt. Starke Quoten gab's zudem beim jungen Publikum, wo "Borowski und das Haupt der Medusa" mit 1,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 22,6 Prozent Marktanteil kam und damit noch vor "Wer stiehlt mir die Show?" landete.

Weitere 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich übrigens um 21:45 Uhr für die "Tatort"-Wiederholung bei One, wo man sich über sehr gute 2,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sowie 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen kann. Zum Vergleich: Der zuvor gezeigte Spielfilm "Goldjung" hatte es auf lediglich 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gebracht.

Im Ersten punktete nach dem Tod wiederum die Krimireihe "Brokenwood - Mord in Neuseeland", die noch von 3,27 Millionen Menschen gesehen wurde und für einen Marktanteil von 17,3 Prozent sorgte. Unter der ungewohnten Krimi-Konkurrenz litt am späten Abend vor allem das ZDF, wo sich die Krimireihe "North Shore - Tod in Sydney" schwerer tat als in den beiden vorangegangenen Wochen. 1,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 10,1 Prozent waren um 22:15 Uhr drin, eine Folge wurde von 1,54 Millionen gesehen.

Ungleich besser lief es im ZDF dagegen zuvor: "Frühling" war auch diesmal wieder mit 5,45 Millionen Personen und 19,4 Prozent Marktanteil überaus erfolgreich, ehe das "heute-journal" danach noch 4,80 Millionen erreichte. Der Marktanteil zog um 21:45 Uhr damit auf starke 20,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Weil das ZDF noch dazu tagsüber mit Wintersport punktete und damit in der Spitze erneut an der Marke von 30 Prozent Marktanteil kratzte, ging der Mainzer Sender am Ende des Tages als Marktführer beim Gesamtpublikum hervor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;