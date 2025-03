Mit einiger Ernüchterung dürfte man bei RTLzwei zuletzt auf die Quoten der "#CoupleChallenge" am Mittwochabend geblickt haben. Teils nur mit Mühe hielt sich die Realityshow bei mehr als zwei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insofern ist in dieser Woche wohl Aufatmen in Grünwald angesagt, denn im Vergleich zu den beiden vorherigen Wochen konnte die "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" bei den 14- bis 49-Jährigen spürbar zulegen.

Mit jeweils 210.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielten die beiden gezeigten Folgen diesmal Marktanteile von 3,9 und 4,0 Prozent in der Zielgruppe und bewegten sich damit in etwa auf Höhe des aktuellen Senderschnitts. Die Gesamt-Reichweiten blieben dennoch überschaubar: 330.000 Personen schalteten um 20:15 Uhr ein, eine Stunde später wurden 350.000 gezählt - auch das bedeutete übrigens einen neuen Staffel-Bestwert.

Marktanteils-Trend: #CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Und auch Sat.1 konnte in dieser Woche sein jüngstes Quoten-Tief hinter sich lassen: Nachdem "Das große Promibacken" in der Vorwoche auf nur 5,4 Prozent Marktanteil zurückgefallen war, erzielte die Show diesmal immerhin 7,2 Prozent. Die Gesamt-Reichweite zog zudem mit 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf den höchsten Wert der laufenden Staffel an. Das Zusammenspiel mit "Promis backen privat" klappte allerdings erneut nicht: Gerade mal 3,7 Prozent Marktanteil erzielte die Doku-Reihe im weiteren Verlauf des Abends in Sat.1.

Bei Vox ging unterdessen die "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" zu Ende - und zwar ebenfalls mit einem Bestwert. Die sehenswerte Doku-Reihe steigerte sich auf 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, konnte ihre Reichweite also über die vier Folgen sogar leicht ausbauen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zum Abschluss bei guten 7,3 Prozent, ehe auch "Doc Caro - Jedes Leben zählt" danach noch mit 7,2 Prozent überzeugte.

Gut verlief der Abend darüber hinaus auch für Kabel Eins, wo der Spielfilm "Deep Impact" mit 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete. Für "The Core - Der innere Kern" waren danach sogar sehr gute 7,5 Prozent drin. Ebenfalls erfolgreich war Nitro, das zunächst von James Bond profitierte und mit "Stirb an einem anderen Tag" auf 3,1 Prozent Marktanteil kam. "Speed 2: Cruise Control" steigerte sich später sogar auf 4,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;