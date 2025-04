Anlässlich des 75. Geburtstags von Das Erste gibt’s beim Sender am kommenden Samstagabend eine große Unterhaltungsshow zu sehen. Doch schon an diesem Montag blickte der Sender in eigener Sache zurück: In der einstündigen Doku "75 Jahre. Fürs Erste" ging es um die Entstehung und Entwicklung des Senders - und das interessierte richtig viele Menschen. 4,69 Millionen schalteten ein, damit war die von Susanne Daubner präsentierte Doku das zweitmeistgesehene Format nach 20:15 Uhr, der Marktanteil betrug starke 18,1 Prozent.

Und auch die jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten sich für die Vergangenheit des Ersten: 710.000 Personen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen zu und bescherten dem Sender so 14,4 Prozent Marktanteil. Kein anderes Format erreichte am Montag nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite in dieser Altersklasse. "Hart aber fair" rutschte im Anschluss beim jungen Publikum auf nur noch 5,8 Prozent ab, insgesamt sorgten 2,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 10,6 Prozent.

Die höchste Reichweite in der Primetime erzielte derweil das ZDF: Den Krimi "Nachtschicht - Der Unfall" sahen 5,41 Millionen Menschen, das entsprach 21,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es für den Streifen angesichts von 5,9 Prozent aber schon nicht mehr so gut aus. Auf dem Montagskino-Sendeplatz um 22:15 Uhr erzielte "Die Spur des Killers - Midnight in the Switchgrass" insgesamt noch gute 14,1 Prozent, die Reichweite lag bei 2,17 Millionen.

Eine vergleichsweise hohe Reichweite erzielte in der Primetime auch RTL, was man dort natürlich Günther Jauch zu verdanken hat. "Wer wird Millionär?" wurde von 2,99 Millionen Personen gesehen, damit waren 13,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum drin. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es sogar 16,1 Prozent, mit 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in diesem Alter blieb man knapp hinter der Doku im Ersten zurück, hatte aber natürlich auch deutlich mehr Sendezeit zu füllen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;