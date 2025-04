In der kommenden Woche steht das Finale von "Promis unter Palmen" an und, so viel kann man jetzt schon sagen, vom einstigen Erfolg der Realityshow ist dann nicht mehr viel übrig. Das Sat.1-Format profitierte im Frühjahr 2020 vom ersten Corona-Lockdown, aber auch von der unterhaltsam-schrillen Machart, die jedoch zum Ende der ersten Staffel kippte. Staffel zwei wurde nach einer homophoben Entgleisung und dem plötzlichen Tod von Teilnehmer Willi Herren vorzeitig abgebrochen. In diesem Jahr wagte man das Comeback.

Doch die Quoten kamen nie an die früherer Tage heran, jetzt zum Halbfinale setzte es einen Rückschlag. Nur 920.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe in Sat.1 an, in der klassischen Zielgruppe erreichte der Sender damit 6,9 Prozent Marktanteil. Damit lag "Promis unter Palmen" zwar über dem Sat.1-Schnitt, aber eben auch weit entfernt von den durchschnittlich rund 18 Prozent, die Staffel eins erzielte. Die Late Night zum Format fiel später noch auf 4,2 Prozent zurück.

Beim jungen Publikum fiel "Promis unter Palmen" am Montag wieder hinter Vox zurück, wo "First Dates Hotel" 7,4 Prozent Marktanteil erzielte. Insgesamt sahen hier 770.000 Personen zu, also ein ganzes Stück weniger als bei Sat.1 zur gleichen Zeit. Aber auch "Goodbye Deutschland" lag bei Vox später noch bei guten 7,1 Prozent, in der Nacht waren sogar zweistellige Marktanteile drin. Und so überrascht es dann auch nicht, dass Vox am Ende mit 7,3 Prozent Tagesmarktanteil einen Prozentpunkt vor Sat.1 lag.

Gute Nachrichten gibt es unterdessen für RTLzwei: "Die Geissens" haben ihr Quoten-Tal wohl endgültig überwunden und in der dritten Woche in Folge gute Quoten in der klassischen Zielgruppe eingefahren - 5,7 und 5,4 Prozent waren es. Rund eine halbe Million Menschen sahen bei den zwei Ausgaben zu. Zufrieden sein kann man auch bei ProSieben, wo der Film "Central Intelligence" 870.000 Menschen zum Einschalten brachte, das entsprach 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;