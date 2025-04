Arminia Bielefeld hat es schon wieder getan. Nach Union Berlin, Freiburg und Werder Bremen warf der Drittligist am Dienstagabend im DFB-Pokalhalbfinale auch Bayer Leverkusen - und damit den nächsten Bundesligisten - aus dem Wettbewerb. Die Pokal-Sensation ist live im Ersten zu sehen gewesen, wo 6,25 Millionen Menschen im Schnitt mit dabei waren. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 26,8 Prozent. Das Spiel war zwar nicht das reichweitenstärkste der Saison, rangiert im Ranking der meistgesehenen DFB-Pokalspiele aus 2024/25 aber dennoch sehr weit vorne.

Am Dienstag gab es zudem keinen Weg vorbei an der Übertragung. Das gilt auch, wenn man auf die Altersklasse 14-49 blickt. Hier lag der Marktanteil bei 30,3 Prozent, 1,51 Millionen Menschen in diesem Alter waren mit dabei. In der Halbzeitpause kamen die "Tagesthemen" noch auf 5,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie mehr als 20 Prozent in beiden wichtigen Zielgruppen. Das Spiel war derweil übrigens auch bei Sky zu sehen, dort schalteten etwas mehr als 400.000 Menschen ein, beim jungen Publikum kam der Pay-TV-Sender auf 3,3 Prozent Marktanteil.

Die Doku "Block Party - Peter Fox feiert mit Berlin", in der man den Sänger dabei sehen konnte, wie er im Sommer 2024 Konzerte in der Hauptstadt an sogenannten Brennpunkten veranstaltete, erreichte trotz des starkes Vorlaufs im Ersten nur noch 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum ging auf 7,9 Prozent zurück. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden aber immerhin noch 9,3 Prozent gemessen.

Das ZDF hatte gegen die Fußball-Übermacht in der Primetime nichts zu melden, kann aber trotzdem zufrieden sein. "besseresser: Die Tricks von Ferrero, Backwerk & Co." erreichte 2,80 Millionen Menschen, was insgesamt zu überschaubaren 11,4 Prozent Marktanteil führte. Dafür lief es beim jungen Publikum angesichts von 10,9 Prozent gut. Die meistgesehene ZDF-Sendung war "Die Rosenheim-Cops" am Vorabend, 3,80 Millionen Menschen waren hier mit dabei.

Trotz der starken Primetime musste sich Das Erste in der Endabrechnung nur mit Platz zwei begnügen - wenn auch denkbar knapp. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 15,0 Prozent lag man 0,1 Prozentpunkte hinter dem ZDF, das vor allem in der Daytime wie immer Strecke machte. Dafür reichte es bei den 14- bis 49-Jährigen für den klaren Tagessieg, hier kam Das Erste auf 15,4 Prozent, RTL auf Platz zwei holte lediglich 8,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;