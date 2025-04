In die Liste der 25 meistgesehenen Sendungen hat es am Freitag auch der deutsch-französische Kultursender Arte geschafft. Dort lief zur besten Sendezeit die Erstausstrahlung des Krimis "Katharina Tempel: Was wir begehren" - und das verfing offenbar bei vielen Menschen. Arte erreichte jedenfalls durchschnittlich 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach starken 6,1 Prozent Marktanteil.

Der Kultursender lag damit in der Primetime übrigens noch vor Sendern wie ProSieben, Sat.1 oder auch Vox. Beim jungen Publikum wusste derweil der Disney Channel zu überzeugen: Dort war in der Primetime der Animationsfilm "Vaiana" zu sehen, der es auf hervorragende 5,1 Prozent Marktanteil brachte, insgesamt sahen 640.000 Menschen zu. Schon am Vorabend lag "Rapunzel - Neu verföhnt" bei sehr guten 3,0 Prozent.

Damit war der Disney Channel in der Primetime übrigens auch erfolgreicher als RTL Super, wo man aber ebenfalls zufrieden sein kann. "Dr. Dolittle" erreichte insgesamt zwar nur 350.000 Menschen, beim jungen Publikum reichte das aber trotzdem für 2,2 Prozent. Am Vorabend lag der Kindersender lange bei weniger als 1,0 Prozent.

Ein kleiner Sender sah am Freitag aber überhaupt kein (Quoten-)Land. Sport1 lag vom frühen Vormittag bis 17 Uhr bei maximal 0,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Für das neue "Power of Love" weist die AGF offiziell 0,00 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus. Das heißt nicht, dass die Sendung gar nicht geschaut wurde, die Reichweite lag aber definitiv bei weniger als 5.000. "My Style Rocks" holte am Vorabend immerhin 0,6 Prozent - Spitzenwert des Tages für Sport1. 20.000 Personen schalteten ein. Auf eben diese 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam schließlich auch "MasterChef" in der Primetime, damit kam die Kochshow bei den 14- bis 49-Jährigen auf 0,0 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;