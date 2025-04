Über die ungewöhnliche Geschichte von "Promis unter Palmen" und die On-Off-Beziehung zwischen Format und Sender haben wir an dieser Stelle schon diverse Male geschrieben. Nun ist die dritte Staffel zu Ende gegangen, den früheren Erfolg konnte die Realityshow dabei aber nicht mehr wiederholen. 950.000 Menschen sahen sich die letzte Ausgabe an, damit waren 6,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe drin.

Das Finale von "Promis unter Palmen" lag damit etwa auf dem Niveau der Vorwoche und auch ziemlich genau auf Höhe des Sat.1-Schnitts, der im März 6,5 Prozent betrug. Insgesamt wurden die acht in den zurückliegenden Wochen gezeigten Folgen von etwas weniger als einer Million Menschen gesehen, der Marktanteil betrug 7,3 Prozent (vorläufig gewichtet). Allerdings wird man sich wohl noch deutlich mehr erhofft haben, vor allem die erste Staffel im Jahr 2020 war ein riesiger Erfolg mit teilweise mehr als 20 Prozent Marktanteil. Und auch Staffel zwei war vor dem Abbruch noch weitaus stärker. Immerhin: Bei Joyn ist "Promis unter Palmen" in diesem Jahr offenbar gut gelaufen (DWDL.de berichtete).

Marktanteils-Trend: Promis unter Palmen Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

In der kommenden Woche setzt Sat.1 in der Montags-Primetime auf das Finale von "The Biggest Loser", ehe zu Ostern die Free-TV-Premiere des Films "Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" zu sehen ist. In dieser Woche musste man sich mit "Promis unter Palmen" in jedem Fall einer Reihe von Sendern geschlagen geben - darunter RTL, ZDF und dem Ersten (DWDL.de berichtete).

Und auch Vox war stärker unterwegs: Mit "First Dates Hotel" erreichte der Sender mehr junge Zuschauerinnen und Zuschauer als Sat.1, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 7,4 Prozent. Insgesamt schauten 790.000 Menschen zu. ProSieben erreichte zur gleichen Zeit mit dem Film "Geostorm" sogar 1,27 Millionen Menschen sowie 10,7 Prozent beim jungen Publikum.

Bei RTLzwei hielten sich zwei Folgen der "Geissens" jeweils bei mehr als einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 5,2 und 5,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Kabel Eins war im Vergleich dazu noch etwas besser unterwegs: "Iron Man 2" unterhielt 610.000 Menschen, bei den Jüngeren holte der Film 6,0 Prozent - ein schöner Erfolg für den Sender, für den am Montag sonst nicht viel zusammenlief, was man am Tagesmarktanteil in Höhe von 4,0 Prozent erkennen kann.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;