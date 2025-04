am 18.04.2025 - 08:38 Uhr

Mit Eintracht Frankfurt ist am Donnerstag auch der letzte noch verbliebe deutsche Klub aus dem Europapokal ausgeschieden - sehr zum Leidwesen von RTL, wo man gerne noch weitere Spiele des Bundesligisten übertragen hätte. Immerhin: Das Viertelfinal-Rückspiel gegen Tottenham Hotspur trieb die Quoten in dieser Woche noch einmal nach oben und sorgte für konstant starke Marktanteile von mehr als 20 Prozent in der Zielgruppe.

So brachte es die erste Halbzeit im Schnitt auf 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die den Marktanteil auf 20,5 Prozent trieben. Die zweite Hälfte kam sogar auf 1,06 Millionen junge Fans sowie beachtliche 23,3 Prozent Marktanteil. Damit ließ die Europa League nicht nur sämtliche Konkurrenten in der Zielgruppe hinter sich, sondern markierte auch neue Saison-Bestmarken - übrigens auch beim Gesamtpublikum, wo nach 22 Uhr im Schnitt 4,05 Millionen Menschen mitfieberten und den Marktanteil auch hier auf sehr gute 20,7 Prozent trieben. Die erste Hälfte hatten zuvor bereits 3,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen.

Eine höhere Gesamt-Reichweite als die zweite Halbzeit der Partie verzeichneten am Donnerstag nur die "Tagesschau" und der "Barcelona-Krimi" im Ersten. Letzterer wurde von 4,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen, die überzeugenden 19,6 Prozent Marktanteil entsprachen. Einen guten Start erwischte daneben aber auch die ZDF-Reihe "Lena Lorenz", die sich mit 3,81 Millionen Personen auf dem Bildschirm zurückmeldete. Die Jüngeren blieben ARD und ZDF aber eher fern: Während der "Barcelona-Krimi" auf 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam, musste sich "Lena Lorenz" sogar mit nur 4,9 Prozent begnügen.

Bei RTL wiederum ließ das Interesse am Fußball nach der Niederlage von Eintracht Frankfurt indes schnell nach. Für die Highlights und Zusammenfassungen anderer Spiele war zu später Stunde dann schon nur noch ein Marktanteil von 10,5 Prozent in der Zielgruppe drin. Aber auch die Vorberichte blieben zunächst mit 9,8 Prozent noch recht verhalten. Die Tagesmarktführerschaft war RTL freilich nicht zu nehmen: Mit im Schnitt 12,2 Prozent Marktanteil lagen die Kölner in der Zielgruppe deutlich vor ProSieben, das auf 8,9 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;