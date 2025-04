"The Voice Kids" hat das jüngste Quoten-Tief zum Finale deutlich hinter sich gelassen und den Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche mehr als verdoppelt. Durchschnittlich 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sahen die Musikshow in Sat.1 und sorgten damit für sehr gute 11,1 Prozent in der Zielgruppe. Das war zugleich nicht nur der beste Wert der Staffel, sondern sogar der stärkste Final-Marktanteil von "The Voice Kids" seit acht Jahren.

Die Show profitierte dabei erkennbar von der Pause, die "Let's Dance" bei RTL einlegte. Anstelle der normalen Live-Shows war am Karfreitag nur ein Best Of zu sehen, das sich mit 11,3 Prozent Marktanteil zwar auf Augenhöhe mit "The Voice Kids" bewegte, aber in der Zielgruppe klar hinter den sonst üblichen Werten blieb. Insgesamt hatte das "Let's Dance"-Special mit 2,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die Nase im Show-Duell aber vorn. "The Voice Kids" musste sich mit 1,23 Millionen begnügen, gewann binnen Wochenfrist aber über eine Viertelmillion Fans hinzu.

Marktanteils-Trend: The Voice Kids Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Bei den 14- bis 49-Jährigen lieferten sich allerdings nicht nur RTL und Sat.1 ein Rennen um die Marktführerschaft um 20:15 Uhr - auch ProSieben mischte vorne mit. Dort kam der Spielfilm "Black Widow" mit durchschnittlich 480.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar auf eine leicht höhere Sehbeteiligung als "Let's Dance" und "The Voice Kids". Wegen der leicht kürzeren Sendezeit fiel der Marktanteil mit 11,0 Prozent aber trotzdem etwas niedriger aus. Dennoch war "Black Widow" für ProSieben damit der bislang erfolgreichste Freitags-Blockbuster des Jahres. Insgesamt schalteten 1,45 Millionen Menschen ein.

Die meistgesehene Sendung des Tages lief bei den 14- bis 49-Jährigen letztlich übrigens bei keinem der drei Privatsender - stattdessen war die "Tagesschau" auch am Karfreitag die Nummer eins. Mit 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die 20-Uhr-Ausgabe alleine im Ersten einen Marktanteil von 19,3 Prozent. Auch insgesamt landete die "Tagesschau" mit 5,19 Millionen Personen sowie 23,6 Prozent Marktanteil noch vor sämtlichen Primetime-Programmen.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum übernahm um 20:15 Uhr übrigens zunächst das ZDF den Spitzenplatz. "Der Alte" kam dort mit 4,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 18,6 Prozent Marktanteil. "Das gläserne Kind" tat sich anschließend mit 2,75 Millionen ein ganzes Stück schwerer. Im Ersten wiederum überzeugte zunächst die "Praxis mit Meerblick" mit 3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Aber auch hier gingen die Quoten zurück: Für "Das Wunder von Kapstadt" konnten sich um 21:45 Uhr nur noch 1,62 Millionen begeistern.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;