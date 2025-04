Nachdem der "Tatort" am Ostermontag in Bedrängnis geriet und sich nur hauchdünn vor der ZDF-Konkurrenz halten konnte, war am angestammten Platz am Sonntagabend nun wieder alles im Lot: 8,35 Millionen Krimi-Fans schalteten ein und bescherten dem "Tatort: Zugzwang" einen Marktanteil von stolzen 31,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit war es natürlich die mit Abstand meistgesehene Primetime-Sendung des Tages, auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurde die Konkurrenz mit einem Marktanteil von 22,7 Prozent locker abgehängt. Weitere 430.000 Leute sahen sich dann ab 21:45 Uhr obendrein noch die Wiederholung bei One an.

Weil Caren Miosga noch in der Osterpause weilte, lief aber auch im Ersten ab 21:45 Uhr noch ein Krimi. "Brokenwood - Mord in Neuseeland" konnte das "Tatort"-Niveau zwar bei Weitem nicht halten, im Schnitt 3,16 Millionen blieben aber dran, was noch immer für gute 16,7 Prozent Marktanteil reichte.

Das ZDF lag mit "Neuer Wind im Alten Land" deutlich abgeschlagen auf Rang 2. Mit 4,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 15,9 Prozent beim Gesamtpublikum kann man aber auch dort zufrieden sein. Jüngere waren allerdings nicht allzu viele darunter, der Marktanteil in der Altersgruppe 14-49 war mit 6,9 Prozent überschaubar. Am späteren Abend holte "Signora Volpe" mit einer Reichweite von 2,26 Millionen noch gute 15,0 Prozent Marktanteil.

Bei ZDFneo stand mit "Crystal Wall" unterdessen die Premiere der neuen Young-Adults-Serie auf dem Programm. Auch wenn man hier vor allem das Streaming im Blick haben dürfte, entschied man sich für einen prominenten linearen Sendeplatz um 20:15 Uhr. belohnt wurde das aus Quotensicht erstmal nicht: Die vier Folgen erreichten im Schnitt nur zwischen 80.000 und 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich zwischen 0,3 und 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,6 bis 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;