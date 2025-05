"Aktenzeichen XY" ist in der Mittwochs-Primetime das Maß der Dinge gewesen: 4,43 Millionen Menschen schalteten den Fahndungsklassiker des ZDF ein, der Marktanteil lag bei 21,4 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen gab es keinen Weg vorbei an Rudi Cerne: 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Altersklasse sorgten für 20,5 Prozent - es ist der höchste Marktanteil für "XY" seit Juli des vergangenen Jahres.

Von der starken Performance profitierten im ZDF im weiteren Verlauf des Abends auch einige andere Sendungen, allen voran das direkt anschließende "heute journal", das 4,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete und so auf Platz drei der meistgesehenen Sendungen des Tages kam. Während das Nachrichtenmagazin insgesamt 21,3 Prozent Marktanteil verzeichnete, waren beim jungen Publikum ebenfalls noch richtig starke 17,6 Prozent drin.

Der Erfolg vor allem beim jungen Publikum war dann auch bei den weiteren Sendungen vorhanden: Das "Auslandsjournal" verzeichnete bei den 14- bis 49-Jährigen zwar nur noch 9,1 Prozent, damit lag man aber deutlich über dem Senderschnitt. "Die Spur: Stresstest Verteidigung" kam auf 11,7 Prozent, das war ein neues Allzeit-Hoch. Und "Markus Lanz" lag am späten Abend ebenfalls bei 11,7 Prozent. Und so ist es dann auch zu erklären, dass das ZDF beim jungen Publikum auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,4 Prozent kam. Kein anderer Sender kam auch nur in die Nähe dieses Wertes. Insgesamt dominierten die Mainzer mit 16,0 Prozent.

Den Erfolg der ZDF-Familie komplettiert haben die beiden Spartensender: Während ZDFneo insgesamt auf einen starken Tagesmarktanteil in Höhe von 5,5 Prozent kam und so das Quoten-Treppchen nur knapp verpasste, reichte es beim jungen Publikum zu 2,2 Prozent. Beim jungen Publikum war nur ZDFinfo in der Sparte erfolgreicher, der Schwestersender erreichte 2,5 Prozent.

Das Erste musste im direkten Vergleich mit dem ZDF deutlich kleinere Brötchen backen. Die Wiederholung des Films "Meine Freundin Volker" verzeichnete eine Reichweite in Höhe von 2,51 Millionen, der Marktanteil lag bei 12,1 Prozent. Und während "Plusminus" später unter die Marke von 10 Prozent rutschte, lagen die "Tagesthemen" und "Maischberger" später wieder darüber. Doch auch dem ZDF gelang am Mittwoch längst nicht alles: Den Vorabend-Neustart "Die Immo-Helden" sahen nur 1,59 Millionen Menschen, damit blieb man bei einem einstelligen Marktanteil hängen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;