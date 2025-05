Nachdem am Samstag bereits der letzte Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga Sky am Nachmittag herausragende Quoten von über 36 Prozent erzielt hatte, dominierte der Pay-TV-Anbieter mit seinen Sport-Übertragungen auch den Sonntagnachmittag. Zum Einen lief dort ab 15:30 Uhr der letzte Zweitliga-Spieltag, an dem mehrere Mannschaften noch um Auf- und Abstieg bzw. das Erreichen der Relegationsplätze kämpften und auch der Meisterschaftstitel war noch zu vergeben.

Sky erreichte damit auf seinen Sky-Bundesliga-Sendern sowie auf Sky Top Event insgesamt im Schnitt 1,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 11,2 Prozent. Besonders gut lief es dabei beim jüngeren Publikum: Rund 480.000 Personen kamen aus der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen, was hier den Marktanteil sogar auf 19,9 Prozent ansteigen ließ.

Parallel fand in Imola ja auch noch der Große Preis der Emiglia Romana in der Formel 1 statt. Hiermit erreichte Sky ab kurz nach 15 Uhr insgesamt im Schnitt rund eine halbe Million Motorsport-Fans. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 4,4 Prozent. Und auch hier sah es beim jungen Publikum mit 10,0 Prozent Marktanteil noch eine ganze Ecke besser aus. In Summe kratzte Sky mit seinen Sport-Übertragungen damit am Nachmittag an der 30 Prozent-Marke.

Die Formel 1 lief unterdessen aber nicht nur bei Sky, auch RTL übertrug das Rennen und erreichte damit noch deutlich mehr Publikum als der Pay-TV-Sender. Hier lag die Gesamt-Reichweite bei im Schnitt 1,5 Millionen, die Marktanteile bei 13,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 13,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und wer sich über die 2. Fußball-Bundesliga informieren wollte, wurde am Vorabend dann bei der "Sportschau" im Ersten fündig. 2,59 Millionen sahen hier zu, die Marktanteile lagen bei 13,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;