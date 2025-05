Mit 7,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für den "Polizeiruf 110: Ein feiner Tag" sichert sich Das Erste auch an diesem Sonntag wieder ungefährdet den Tagessieg. Der Krimi räumte dabei nicht nur herausragende 28,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ab, sondern hielt auch beim jungen Publikum die Konkurrenz mit einem Marktanteil von 18,2 Prozent locker hinter sich.

Der stärkste Verfolger insgesamt war wieder das ZDF war, wo "Dr. Nice" im Vergleich zur Vorwoche die Reichweite noch um 150.000 auf 4,09 Millionen ausbauen konnte. Mit 16,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum dürfte man in Mainz da ebenso zufrieden sein wie mit den 8,2 Prozent, die bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurden.

Um den Platz als stärkster "Polizeiruf"-Verfolger beim jungen Publikum lieferten sich aber ProSieben und Vox einen engen Kampf. Während ProSieben mit "Mission Impossible - Dead Reckoning (1)" 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige und 10,4 Prozent Marktanteil erzielte, lag Vox mit "Kitchen Impossible" bei 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 10,6 Prozent Marktanteil. Für Mälzers Koch-Wettbewerb war es der höchste Zielgruppen-Marktanteil (jeweils noch vor Einbezug zeitversetzter Nutzung) seit über zwei Jahren - zugleich wurde mit einer Reichweite von 0,88 Millionen aber auch die geringste absolute Reichweite in der Geschichte des Formats gemessen.

In Sachen Gesamt-Reichweite klafften zwischen "Mission Impossible" und "Kitchen Impossible" zudem Welten: Hier lag der ProSieben-Film mit im Schnitt 1,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern weit vorn. Beim anschließenden kurzen Interview von Steven Gätjen mit Tom Cruise blieben 700.000 dran. Der Marktanteil in der Zielgruppe sank hier auf 7,6 Prozent.

Sat.1 hielt sich am Sonntagabend mit dem Film "Der Vorname" alles in allem ebenfalls recht gut, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 7,7 Prozent, 880.000 schauten insgesamt rein. Blickt man auf den Tagesmarktanteil, dann war Sat.1 in der klassischen Zielgruppe mit 7,9 Prozent sogar stärkster ARD-Verfolger, weil sich der Sender auch tagsüber fast durchweg gut schlug. Das begann schon mit starken 11,3 Prozent für das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag", zweistellig war auch der Marktanteil bei "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (1), "Der Sat.1 Fertiggerichte-Check" blieb nur minimal unter dieser Marke. Am Vorabend erzielte "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu.

Ernüchternd verlief der Sonntagabend für RTL, wo "House of Gucci" nur 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,88 Millionen allerdings genauso hoch wie bei Sat.1. Deutlich zufriedener sein dürfte man aber bei Kabel Eins, wo "Die größten Geheimnisse der Welt" um 20:15 Uhr einen Zielgruppen-Marktanteil von 4,3 Prozent erzielten. Danach steigerte sich "Abenteuer Leben am Sonntag" auf 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch bei RTLzwei kann man mit dem Sonntagabend zufrieden sein: "Gone Girl - Das perfekte Opfer" kam auf 4,4 Prozent, "Knock Knock" danach auf 5,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;