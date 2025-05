Die Primetime-Marktführung beim jungen Publikum musste ProSieben am Donnerstag diesmal dem Schwestersender Sat.1 überlassen, "Germany's Next Topmodel" zeigte sich von der Konkurrenz aber trotzdem unbeeindruckt und konnte die Reichweite im Vergleich zur Vorwoche wieder um 160.000 auf 1,28 Millionen steigern. Damit waren so viele vor dem Fernseher dabei wie seit dem 10. April nicht mehr. Auch der Marktanteil fiel mit 14,3 Prozent wieder etwas höher aus als zuletzt - die Quoten-Flughöhe der letzten Jahre wird aber weiterhin bei Weitem nicht erreicht.

RTL blieb ProSieben zudem sehr dicht auf den Fersten: Der zweite Teil des "Großen Gehaltsrankings" konnte im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls zulegen. 0,65 Milionen 14- bis 49-Jährige sahen hier zu, 0,66 Millionen waren es bei "GNTM". Aufgrund der kürzeren Sendezeit fiel der Unterschied mit Blick auf den Marktanteil mit 13,3 zu 14,3 Prozent etwas größer aus. Ähnliches Bild auch beim Blick auf die erweiterte Zielgruppe 14-59: 0,9 Millionen zu 0,92 Millionen war hier die Reichweite, bei den Marktanteilen lag ProSieben mit 10,3 zu 9,5 Prozent etwas deutlicher vorn. Die Gesamt-Reichweite war wiederum bei RTL mit 1,4 Millionen höher.

RTL schlug sich unterdessen auch im weiteren Verlauf des Abends ziemlich gut: "RTL direkt" lag bei 11,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe, das "Stern TV Spezial: 48 Stunden - Kampf gegen Müll" erreichte ab 22:34 Uhr 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. ProSieben stürzte nach "Germany's Next Topmodel" mit "Match my Ex" hingegen brutal auf nur 3,4 Prozent Marktanteil ab, die nächtliche "GNTM"-Wiederholung kam sogar nur auf 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Beim Gesamtpublikum ging der Primetime-Sieg unterdessen an Das Erste, wo ein "Brennpunkt: Gewalt ohne Ende im Nahostkonflikt" zunächst 4,56 Millionen Personen erreichte, ehe der Krimi "Die Tote vom Jakobsweg" dann 4,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer unterhielt. Der Marktanteil belief sich hier auf 20,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 5,6 Prozent Marktanteil allerdings mau aus. Im ZDF erreichte "Lena Lorenz" mit einer Reichweite von 3,74 Millionen Marktanteile von 15,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;