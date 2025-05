am 25.05.2025 - 08:55 Uhr

Während ARD und ZDF am Samstag über Stunden hinweg auf Fußball setzten und damit Spitzen-Quoten erzielte (DWDL.de berichtete), war auch bei ProSieben über weite Strecken des Programms hinweg Live-Sport angesagt. Anders als die Öffentlich-Rechtlichen sprach der Privatsender damit aber nur ein überschaubares Publikum an - und kam letztlich nicht über einen ziemlich desaströsen Tagesmarktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe hinaus.

Besonders groß waren die Probleme am Abend, wo das Halbfinale der Eishockey-WM zwischen der Schweiz und Dänemark zeitweise Mühe hatte, mehr als einen Prozent Marktanteil zu erzielen. Tatsächlich erreichte das letzte Drittel ab 20:16 Uhr gerade mal 1,6 Prozent, eine kurze Pausen-Analyse schaffte zuvor sogar nur 0,9 Prozent. Die Gesamt-Reichweite der Drittel bewegte sich zwischen 230.000 und 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Etwas besser lief es am Nachmittag, als ProSieben bereits die Begegnung zwischen Schweden und den USA zeigte, die in der Spitze immerhin 6,8 Prozent Marktanteil schaffte.

Wenig gefragt war zur Mittagszeit zudem bereits die Übertragung der DTM vom Lausitzring, die mit 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sowie insgesamt 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauern weit entfernt von einem Erfolg war. Komplettiert wurde die Flop-Parade von ProSieben durch die Wiederholung von "Das Duell um die Welt", mit der ab 21:13 Uhr lediglich 200.000 Personen begeistert werden konnten. Mehr als ein Marktanteil von 3,3 Prozent war in der Zielgruppe für den Show-Aufguss mit Joko und Klaas nicht drin.

Für Sat.1 lief es in der Primetime dagegen besser: Dort erreichte der zweite Teil von "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" gegen das quotenstarke Pokal-Finale immerhin 7,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen und positionierte sich damit als stärkster Fußball-Verfolger in dieser Altersgruppe. RTL kam mit seinem Ranking "77 irre Überraschungen" über knapp vier Stunden hinweg auf 6,6 Prozent, während "Ich - Einfach unverbesserlich 2" bei Vox zunächst 4,8 Prozent erzielte, ehe "Mr. & Mrs. Smith" danach immerhin noch 6,8 Prozent schafften.

Auch bei RTLzwei zeigte der Quoten-Trend im Laufe des Abends nach oben: Dort erreichte "Scary Movie" um 20:15 Uhr zwar zunächst nur einen Marktanteil von 3,6 Prozent, doch mit dem zweiten Teil der Film-Reihe steigerte sich der Sender auf gute 5,5 Prozent. "Scary Movie 3" schraubte den Marktanteil von RTLzwei ab 23:27 Uhr schließlich sogar auf richtig starke 9,1 Prozent. Ein Wert, von dem Kabel Eins nur träumen konnte: Dort startete "Navy CIS: Hawaii" mit gerade mal 0,8 Prozent Marktanteil in den Abend. Mit weiteren Krimi-Wiederholungen ging's zwar leicht nach oben, doch selbst nach 23 Uhr lag der Marktanteil bei weniger als drei Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;