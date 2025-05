am 25.05.2025 - 08:36 Uhr

Das ZDF hat am Samstagabend erwartungsgemäß mit der Übertragung des DFB-Pokalfinals die Quoten-Charts dominiert. Durchschnittlich 7,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen, wie sich der VfB Stuttgart gegen den Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld durchsetzte. Das waren zwar ein paar Fans weniger als beim Pokalfinale des Vorjahres, aber deutlich mehr als 2023, als die Begegnung zwischen Leipzig und Frankfurt nur sechs Millionen zum ZDF gelockt hatte.

Der Marktanteil lag diesmal bei starken 32,7 und fiel beim jungen Publikum sogar noch deutlich höher aus. Dort sorgten 2,05 Millionen 14- bis 49-Jährige für herausragende 42,2 Prozent Marktanteil. Bei Sky, wo das Spiel parallel zu sehen war, fiel das Interesse hingegen eher gering aus - dort wurden auf Sky Sport Mix im Schnitt nur rund 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gezählt, der Marktanteil belief sich in der Zielgruppe auf 1,8 Prozent.

Starke Quoten erzielte das ZDF derweil auch im weiteren Verlauf des Abends: So hielt die Doku "Hummels - La Finale" von Tommi Schmitt ab 22:48 Uhr noch 1,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher, darunter 600.000 zwischen 14 und 49 Jahren. Bei den Jüngeren lag der Marktanteil damit am späten Abend noch bei sehr guten 17,9 Prozent . Die Wiederholung der "heute-show", aber auch der Spielfilm "Spy Game" hielten die ZDF-Marktanteile zudem noch bis tief in die Nacht hinein im zweistelligen Bereich.

Gefragt waren am Samstag allerdings längst nicht nur die Fußballprofis - tagsüber sorgte bereits der "Finaltag der Amateure" im Ersten für starke Quoten. Schon zur Mittagszeit waren im Schnitt 860.000 Fans dabei - und bis zum Abend kamen immer mehr hinzu. Ab 17:31 Uhr erreichte die Übertragung 1,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer; bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte sich der Marktanteil über Stunden hinweg zwischen 14,3 und 16,1 Prozent.

Um 20:15 Uhr ging Das Erste zudem als größter ZDF-Verfolger hervor: Der Krimi "Steirerangst" konnte auch als Wiederholung noch 4,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken, sodass der Gesamt-Marktanteil bei 17,7 Prozent lag. Jüngere waren jedoch kaum dafür zu begeistern - in der Altersgruppe unter 50 lag der Marktanteil bei lediglich 4,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;