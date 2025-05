am 28.05.2025 - 09:25 Uhr

Die Reihe "Besseresser" mit Sebastian Lege ist fürs ZDF stets ein Garant, um auch beim jungen Publikum zu punkten. Das zeigte sich auch an diesem Dienstagabend, als man sich den günstigen Eigenmarken der Supermarkt-Ketten widmete. 0,6 Millionen 14- bis 49-Jährigen schauten sich die Sendung ab 20:15 Uhr an und machten das ZDF zu diesem Zeitpunkt zum Marktführer beim jungen Publikum. Der Marktanteil belief sich in dieser Altersgruppe auf 13,5 Prozent. Vom starken Vorlauf profitierte auch "Frontal", das im Anschluss mit 11,1 Prozent bei den Jüngeren ebenfalls sehr gut lief.

Die Gesamt-Reichweiten waren weniger berauschend: Insgesamt hatten 2,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer "Besseresser" eingeschaltet, bei "Frontal" waren im Anschluss 1,98 Millionen dabei - damit erreichte das ZDF in der Primetime alles in allem deutlich weniger Publikum als am Vorabend mit einer Wiederholung der "Rosenheim-Cops" (3,55 Millionen) oder der "SOKO Köln" (2,98 Millionen).

In der Primetime lagen die ARD-Serien damit ungefährdet vorne. "Tierärztin Dr. Mertens" erreichte mit 3,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 16,9 Prozent, "In aller Freundschaft" lag im Anschluss mit einer Gesamtreichweite von 3,9 Millionen bei 17,0 Prozent Marktanteil. Die beiden Serien punkteten dabei ebenfalls auch bei den Jüngeren: Marktanteile von 9,6 bzw. 9,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen können sich mehr als sehen lassen.

Das ZDF-Hauptprogramm blieb in Sachen Gesamt-Reichweite am Abend diesmal zwar wie erwähnt ein Stück hinter der ARD zurück, man erreichte aber parallel mit "Marie Brand und die Ehefrauen" auf ZDFneo auch noch 1,71 Millionen Krimi-Fans und einen starken Marktanteil von 7,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielte der Film mit 1,6 Prozent Marktanteil keine größere Rolle - ebenso wie die letzten beiden Folgen der vierten Staffel "Doppelhaushälfte", die beim jungen Publikum im Anschluss sogar nur Marktanteile von 0,6 und 0,8 Prozent erzielten. Insgesamt verfolgten 420.000 bzw. 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die letzten beiden Episoden, was beim Gesamtpublikum Marktanteilen 2,0 bzw. 2,1 Prozent entsprach.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;