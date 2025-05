am 29.05.2025 - 09:05 Uhr

Während RTL am Mittwochabend mit Stefan Raab einmal mehr ins Straucheln geriet, konnte der Spartensender Nitro mit dem Finale der Conference League zeitweise sogar am eigentlich sehr viel größeren Sender-Bruder vorbeiziehen. Dabei war wohl auch hilfreich, dass der FC Chelsea mit seiner Aufholjagd gegen Real Betis Sevilla lange wartete und das Spiel damit über weite Strecken hinweg offen war.

So erreichte schon die erste Halbzeit im Schnitt 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe nach 22 Uhr sogar genau eine Million Fans einschalteten, um das Finale bei Nitro zu sehen. Während der Gesamt-Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei 5,4 Prozent lag, waren in der Zielgruppe sogar 6,7 Prozent drin. Bereits die erste Hälfte hatte mit 4,8 Prozent einen Wert weit über dem Senderschnitt erzielt.

Zufrieden kann man aber auch in Grünwald sein, wo sich der "Kampf der Realitystars" in dieser Woche deutlich gestärkt zeigte. Nachdem um 20:15 Uhr zunächst ein Marktanteil von nur 4,3 Prozent erzielt wurde, steigerte sich eine weitere Folge des Formats direkt im Anschluss auf überzeugende 5,9 Prozent. Insgesamt waren ab 21:40 Uhr im Schnitt 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Mehr waren es in diesem Jahr bislang nur beim Auftakt.

Schlusslicht unter den großen Privaten war dagegen zumindest zu Beginn des Abends Vox, wo "Bones - Die Knochenjägerin" mit 2,9 Prozent Marktanteil enttäuschte. Immerhin: Der Wiederholungsreigen führte dazu, dass nach 23 Uhr doch noch gute 7,8 Prozent für den Sender drin waren. Zunächst musste sich Vox aber sogar vorübergehend RTL Super geschlagen geben: Dort überzeugte der Film-Klassiker "Die Braut, die sich nicht traut" mit einem Marktanteil von 3,4 Prozent in der Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;