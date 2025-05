An die 22,1 Prozent Marktanteil, mit der die Finalshow von "Let's Dance" in der vergangenen Woche einen Staffelrekord aufstellen konnte, kam die auch in diesem Jahr wieder nachgelagerte "Profi-Challenge" am Freitagabend erwartungsgemäß bei Weitem nicht heran, doch zufrieden sein kann man bei RTL trotzdem allemal: 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu, das reichte für die Marktführung um 20:15 Uhr und einen Marktanteil von 14,7 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe waren immerhin noch 11,7 Prozent drin, insgesamt hatten 2,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was 13,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Doch nicht nur bei RTL dürfte man zufrieden auf den Freitagabend blicken: ProSieben erreichte "Thor: Tag der Entscheidung" den besten Zielgruppen-Marktanteil des Jahres für einen Film am Freitagabend: Starke 11,4 Prozent wurden hier gemessen. 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu, was 4,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. "Glass" konnte dieses Quotenniveau am späteren Abend allerdings nicht halten und rutschte auf nur 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab.

Auch für Vox gilt: Stark angefangen, stark nachgelassen: "Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt" holte zum Start in den Abend sehr gute 10,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, die Gesamt-Reichweite belief sich auf 790.000. Eine normale Folge "Goodbye Deutschland" kam ab 22:15 Uhr dann allerdings nicht über 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

RTLzwei kam mit dem Film "Die Verurteilten" unterdessen ebenfalls gut in den Abend und lag mit 5,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich über dem sonstigen Senderschnitt. 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Ab 23:08 Uhr ließ "Training Day" den Zielgruppen-Marktanteil dann sogar noch deutlich auf 8,2 Prozent ansteigen, in der Nacht holte "Get the Gringo" gar 11,5 Prozent. Kabel Eins blieb den ganzen Abend über vor allem bei den Jüngeren blass und erzielte ab 20:15 Uhr mit drei Folgen "Navy CIS" nur zwischen 2,2 und 2,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "The Irrational" kam danach sogar nur auf 1,6 Prozent.

