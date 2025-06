Zwei "heute-show Spezial" und ein "heute-shownal" stehen in den kommenden Wochen noch auf dem Programm, die klassische "heute-show" mit Oliver Welke verabschiedete sich am gestrigen Freitagabend nun aber erstmal in eine mehrmonatige Sommerpause. Die letzte Folge holte dabei nochmal richtig gute Quoten: Zum ersten Mal seit Mitte März stieg die lineare Reichweite wieder über die 4-Millionen-Marke. 4,03 Millionen sahen insgesamt im Schnitt zu, was 23,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

In der jüngeren Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 24,4 Prozent so hoch aus wie seit dem 7. März nicht mehr, 0,9 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten der "heute-show" hier zudem den Tagessieg am Freitag. Und auch wenn man die erweiterte Zielgruppe 14-59 betrachtet, dann lag die heute-show" im Tagesranking an der Spitze, der Marktanteil belief sich hier auf 23,2 Prozent.

Danach punktete das "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann dann vor allem wieder beim jungen Publikum. 15,3 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt, 13,2 Prozent waren es in der Altersgruppe 14-59. Insgesamt verfolgten im Schnitt 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, was 11,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. "Aspekte" lag mit 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beim jungen Publikum übrigens ebenfalls klar über dem ZDF-Schnitt, erreichte insgesamt aber nur 590.000 Personen.

Schon zum Start in den Abend lag das ZDF unterdessen vorn, auch wenn man hier schon nur noch Wiederholungen aufbot. "Jenseits der Spree" lockte trotzdem 4,26 Millionen Krimi-Fans vor den Fernseher, der Marktanteil lag bei sehr guten 20,9 Prozent. "Letzte Spur Berlin" konnte dieses Niveau im Anschluss mit einer Gesamt-Reichweite von 3,71 Millionen fast halten. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielten die beiden Krimiserien mit 6,6 und 4,9 Prozent Marktanteil freilich nur eine kleinere Rolle.

Auch Das Erste setzte am Freitagabend mit "Käthe und ich - Sommerliebe" nur auf eine Filmwiederholung und erreichte damit 2,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent dürfte man auch dort gut leben können. Die "Tagesthemen" erreichten im Anschluss mit 2,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar eine etwas höhere Reichweite. Das "heute-journal" war mit einer Reichweite von 3,07 Millionen aber gefragter.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;