ZDFneo hat am Samstagabend mit einem Film-Doppelpack starke Quoten eingefahren - allen voran "Men in Black 3" konnte punkten. Insgesamt 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen den Blockbuster, darunter 170.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der jungen Altersgruppe lag der Marktanteil mit 5,4 Prozent weit über den Normalwerten des Senders, der danach auch noch mit "The Green Hornet" auf sehr gute 3,8 Prozent kam.

Damit ließ ZDFneo auch RTLzwei hinter sich, das mit den beiden Filmen "Hellboy" und "Die Entführung der U-Bahn Pelham 123" am Samstagabend Werte von 3,2 und 3,6 Prozent in der Zielgruppe verbuchte. Kabel Eins hatte mit seinen Serien-Wiederholungen sogar überhaupt keine Chance und musste im Laufe des Abends sogar noch rückläufige Quoten hinnehmen - von ohnehin schon mageren 1,9 Prozent ging der Marktanteil bis 23:15 Uhr auf gerade mal 1,0 Prozent zurück.

Beim Tagesmarktanteil lagen Kabel Eins und ZDFneo letztlich mit jeweils 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gleichauf - wobei das nur für den öffentlich-rechtlichen Sender einen Erfolg darstellt. RTLzwei kam wiederum auf 3,2 Prozent.

Einen schönen Film-Erfolg gab's unterdessen am Samstagabend auch für RTL Super, wo "Asterix - Sieg über Cäsar" mit 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte und insgesamt 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Im Duell mit dem Disney Channel hatte RTL Super damit die Nase klar vorn: Dort erreichte "Toy Story" insgesamt nur 120.000 Menschen, bewegte sich in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 1,8 Prozent aber trotzdem auf einem guten Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;