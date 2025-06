Nach knapp fünfeinhalb Stunden, in denen er sich mit Jannik Sinner ein bemerkenswert hochklassiges Match lieferte, stand Carlos Alcaraz als diesjähriger Sieger der French Open fest. Und auch wenn der Fokus vieler Sport-Fans am Sonntag hierzulande auf der Nations League bei RTL lag, so fand auch Eurosport 1 mit seiner Live-Übertragung aus Paris sein Publikum.

Durchschnittlich 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Spiel im Free-TV und sorgten damit für einen Marktanteil von 3,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Fast genauso gut lief es in der Zielgruppe, wo 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren den Marktanteil auf 3,6 Prozent trieben. Zum Vergleich: Für gewöhnlich liegt der Senderschnitt bei deutlich weniger als einem Prozent.

Noch höhere Marktanteile verzeichnete Eurosport 1 indes schon am Tag zuvor mit dem French-Open-Finale der Frauen, in dem sich die US-Amerikanerin Coco Gauff gegen Aryna Sabalenka durchsetzte. Starke 4,9 Prozent waren für die Übertragung in der Zielgruppe drin, insgesamt sorgten im Schnitt 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 5,3 Prozent Marktanteil.

In niedrigeren Quoten-Sphären war am Sonntag übrigens die European League of Football bei ProSieben unterwegs, was auch an der teilweisen Fußball-Konkurrenz lag. Während das erste Spiel des Tages zwischen den Paris Musketeers und Rhein Fire bis zu 1,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte, schwankten die Werte später bei der Begegnung zwischen den Munich Ravens und Stuttgart Surge zwischen 0,7 und 0,9 Prozent. Beide Partien erreichten im Schnitt übrigens jeweils weniger als 100.000 Fans.

