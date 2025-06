Kaum begonnen, schon beendet: Ein letztes Mal war Stefan Raab am Mittwochabend bei RTL mit seiner Mischung aus Comedy- und Quizshow zu sehen - und der Blick auf die Quoten zeigt, warum Sender und Moderator gleichermaßen gut beraten sind, den Sommer dafür zu nutzen, um noch einmal grundlegend über die Ausrichtung der wöchentlichen Raab-Sendung nachzudenken, die ja bekanntlich für den Herbst ungeachtet des jüngsten Misserfolgs fest eingeplant ist.

Zum Abschied von "Du gewinnst hier nicht die Million" hielt sich das Interesse des Publikums jedenfalls noch einmal in argen Grenzen: Zwar verzeichnete die RTL-Show um 20:15 Uhr mit einem Marktanteil von 8,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen den besten Wert seit einem Monat - von einem Erfolg ist "DGHNDM" damit aber freilich ein ganzes Stück entfernt. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, die der Privatsender erklärtermaßen besonders in den Fokus rückt, fiel der Marktanteil mit 6,7 Prozent sogar noch spürbar geringer aus. Insgesamt schalteten im Schnitt lediglich 720.000 Menschen ein - das waren weniger als halb so viele wie noch im Februar bei der Premiere.

An allzu starker Konkurrenz können die mageren Quoten in dieser Woche indes nicht gelegen haben, denn auch keinem Privatsender gelang um 20:15 Uhr ein zweistelliger Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - geschweige denn der Sprung über die Millionen-Marke. ProSieben lag mit seiner Rateshow "Wer isses?" letzlich nur knapp hinter Raab und konnte den Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche um über einen Prozentpunkt auf nun solide 8,0 Prozent steigern. Mehr als 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer lockte die Show aber nicht vor den Fernseher. Und während RTL den Marktanteil am späten Abend mit "Stern TV" noch auf 11,7 Prozent steigerte, blieb ProSieben mit "Most Wanted" nach "Wer isses?" bei mageren 5,5 Prozent hängen.

Bei Sat.1 wiederum lockte Atze Schröders Bühnenprogramm "Echte Gefühle" ebenfalls nur 770.000 Personen vor den Fernseher, lag in der Zielgruppe mit 5,5 Prozent Marktanteil sogar nur knapp vor RTLzwei, wo der doppelte "Kampf der Realitystars" für Werte von 4,7 und 5,1 Prozent sorgte. Bei Vox dürfte man unterdessen vor allem mit Blick auf den Verlauf zufrieden sein: Startete der "Bones"-Reigen zunächst mit nur 4,8 Prozent Marktanteil in den Abend, so steigerte sich die Serie nach 22 Uhr auf sehr gute 10,5 Prozent in der Zielgruppe - noch dazu übrigens mit einer leicht höheren Zielgruppen-Reichweite als Stefan Raab zuvor bei RTL, die "Bones" somit auf Rang 6 in den Tagescharts verhalf.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;