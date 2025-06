Bei der Produktion von Unterhaltungsshows hat sich der Hessische Rundfunk in den vergangenen Jahren rar gemacht. Dass der öffentlich-rechtliche Sender nun eine neue Show im Abendprogramm plant, ist also durchaus bemerkenswert. Ähnlich wie den NDR mit "Inas Nacht" zieht es das HR Fernsehen dabei in eine Kneipe - und zwar schon in der kommenden Woche. Vorerst einmalig wird am Donnerstag, den 19. Juni um 20:15 Uhr die "HR Kneipenshow" zu sehen sein.

Vor der Kamera setzt der Sender mit Tobi Kämmerer und Marcel Wagner auf zwei Moderatoren, die die Hörerinnen und Hörer des Radiosenders HR3 bereits aus der "Morningshow" kennen. Die Idee zur "Kneipenshow" hatten die beiden selbst - naheliegenderweise bei einem gemeinsamen Kneipenabend.

Als Location der Pilotfolge dient die Alte Dorfmühle in Bensheim-Auerbach. "Die ideale Kneipe für die erste Show", sagt Redakteurin Conny Hapke. "Die Alte Dorfmühle ist urig, herzlich und wunderschön. Dort sind wir von den Bensheimerinnen und Bensheimern mit offenen Armen empfangen worden und haben es gemeinsam mit der Firma Philip Fricker Film & Medienproduktion geschafft, das ins Fernsehen zu bringen." Sollte die Quote stimmen, sollen weitere Kneipen in ganz Hessen besucht werden, "um so mit möglichst allen Hessen und Themen in Berührung zu kommen".

Tatsächlich soll die "Kneipenshow" nicht nur durch Unterhaltung punkten, sondern auch mit "Nähe, Dialog und Authentizität", wie es heißt. "Das Leben bei uns in Hessen spielt zu weiten Teilen in Kneipen", sagt Moderator Tobi Kämmerer. "Da wird gemeinsam gelacht, diskutiert, es werden Spiele gespielt, sich ausgetauscht - alles, was Spaß macht und zum Leben gehört, findet dort statt und passiert so auch in der 'HR Kneipenshow'."

Sein Kollege Marcel Wagner, der in der Vergangenheit auch lange beim Nachrichtensender ntv zu sehen war, verspricht schon mal "ein großes Feuerwerk", an dem auch Gäste beteiligt sind - neben der Bürgermeisterin, dem Handball-Bundesligisten und der Segelfluggruppe der Stadt kommen auch Moderatorin Marijke Amado, der frühere Eintracht-Kapitän Sebastian Rode und die Musikerin Stefanie Heinzmann in der ersten Ausgabe vorbei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;