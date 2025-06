Aus sportlicher Sicht war die Partie des FC Bayern München gegen den Amateur-Club Auckland City nicht unbedingt das spannendste Spiel: Die völlig einseitige Partie war schon nach wenigen Minuten entschieden und endete mit dem Rekordergebnis von 10:0, was den sportlichen Wert der erstmals zum großen Turnier aufgeblasenen Klub-WM nicht gerade unterstreichen konnte. Trotzdem stieß die Übertragung in Sat.1 durchaus auf großes Interesse.

So verfolgten ab 18 Uhr im Schnitt 2,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Hälfte der Partie, während der zweiten 45 Minuten zog die Reichweite trotz der klaren Verhältnisse noch auf 2,64 Millionen an. Die Marktanteile lagen während der ersten Hälfte bei 16,3 Prozent beim Gesamtpublikum, 19,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 17,0 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Trotz höherer Reichweite fielen sie angesichts der insgesamt etwas höheren TV-Nutzung dann in Halbzeit 2 mit 13,5 Prozent (ab 3), 17,1 Prozent (14-49) und 15,5 Prozent (14-59) etwas niedriger aus.

Und damit war der sportliche Abend für Sat.1 noch nicht vorbei, ab 21 Uhr stand schließlich noch das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Tschechien an. Die erste Halbzeit verfolgten hier 2,67 Millionen Fußball-Fans, in der zweiten Hälfte zog die Reichweite auf 3,16 Millionen an - das waren in der zweiten Halbzeit knapp eine halbe Million mehr als beim ersten Spiel der Deutschen vergangene Woche. Während die Marktanteile in der ersten Halbzeit noch bei 10,7 Prozent (ab3), 13,0 Prozent (14-49) und 11,3 Prozent (14-59) lagen, ging's in Hälfte 2 deutlich auf sehr gute 17,0 Prozent beim Gesamtpublikum nach oben. Auch in der klassischen Zielgruppe sah es mit 19,0 Prozent sehr gut aus, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 mit 17,1 Prozent ebenso.

Bei der Nachberichterstattung blieben ab 22:47 Uhr dann im Schnitt noch 1,05 Millionen Personen dran, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag hier bei 10,4 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 9,5 Prozent erzielt. Die Vorberichterstattung ab 20:28 Uhr hatten zunächst 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt, der Marktanteil belief sich hier auf 7,5 Prozent (14-49) bzw. 6,5 Prozent (14-59).

RTL versuchte sportlich mit der Übertragung des Formel 1-Rennens aus Kanada dagegen zu halten. Auch wenn ein größerer Teil davon in die Pause zwischen den beiden Fußball-Partien fiel, blieben die Quoten ernüchternd. 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab kurz nach 20 Uhr im Schnitt dabei, mehr als 7,7 Prozent Marktanteil waren bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lag der Marktanteil bei 6,8 Prozent. Die Highlights-Sendung ab 21:40 Uhr wollten dann sogar nur 750.000 sehen, die Marktanteile fielen auf 4,6 Prozent (14-49) bzw. 3,5 Prozent (14-59). Bei "Stern TV am Sonntag" waren dann noch eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Auch hier lagen die Marktanteile mit 7,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe und 4,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen auf schwachem Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;