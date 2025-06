"Bauer sucht Frau International" hat sich in Woche zwei spürbar steigern können. Die dritte Folge der laufenden Staffel erreichte am Montag zur besten Sendezeit durchschnittlich 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren fast 300.000 mehr als bei der Staffelpremiere vor einer Woche. Mit 12,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lief es sehr gut, nur "Tagesschau" und "Brennpunkt" waren am Montag beim jungen Publikum noch erfolgreicher. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte das Kuppelformat zudem gute 10,0 Prozent.

"RTL Direkt" informierte im Windschatten der erfolgreichen Bauern noch 1,88 Millionen Menschen, das entsprach 10,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "Ralf, der Bauernreporter" hatte es dafür ab 22:35 Uhr schwerer, hier sahen nur noch 1,49 Millionen Menschen zu. Der Marktanteil ging auf 7,4 Prozent zurück. Exakt diese 7,4 Prozent holte später auch noch "Spiegel TV". Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,4 Prozent ist RTL am Montag dennoch der mit Abstand erfolgreichste Sender bei den 14- bis 49-Jährigen gewesen.

Dass "Bauer sucht Frau International" so sehr zulegen konnte, hat möglicherweise auch mit den Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Das ZDF hat auf dem Sendeplatz am Montagabend schon seit einigen Wochen auf Wiederholungen umgestellt - so war auch das nun ausgestrahlte "Versunkene Gräber" nur ein Re-Run. Reichte es bei der Erstausstrahlung noch zu rund sechseinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, waren es jetzt nur etwas mehr als 4 Millionen. Damit lief es auch schlechter als vor einer Woche, das ZDF stellte aber dennoch das erfolgreichste reguläre Programm nach 20:15 Uhr ("Brennpunkt" ausgenommen), der Marktanteil lag bei 18,0 Prozent.

Das Erste zeigte derweil im Rahmen seiner "Sommerkino"-Reihe den Film "Die einfachen Dinge". Der holte auch recht ordentliche Quoten, ein durchschlagender Erfolg war aber nicht drin. 2,96 Millionen Menschen sorgten für 13,2 Prozent Marktanteil. Der "Brennpunkt" kam zuvor noch auf 4,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 21,3 Prozent, viele Menschen schalteten danach also ab. Meistgesehene Sendung des Tages war die "Tagesschau" mit einer Reichweite in Höhe von 5,35 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;