am 25.06.2025 - 08:45 Uhr

Schon im Vorfeld der Partie stand fest, dass Bayern München im Achtelfinale der Klub-WM steht. Der sportliche Wert des Spiels gegen Benfica Lissabon war also überschaubar, das hinderte viele Menschen aber nicht am Einschalten - im Gegenteil. 2,75 Millionen Menschen sahen in der ersten Halbzeit zu, während den zweiten 45 Minuten steigerte sich die Reichweite noch auf 3,32 Millionen. Damit war die Übertragung die bislang erfolgreichste des Turniers im Programm von Sat.1.

Um ein Haar hätte Sat.1 fast sogar den Primetime-Sieg eingefahren, am Ende lag man nur knapp hinter den ARD-Serien. "In aller Freundschaft" erreichte ebenfalls 3,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei "Tierärztin Dr. Mertens" waren zuvor noch 3,47 Millionen mit dabei. Mit 15,3 und 16,4 Prozent Marktanteil kann man bei der ARD sehr zufrieden sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden dagegen nur 5,1 und 4,9 Prozent gemessen.

Beim jungen Publikum schlug dann die Stunde von Sat.1, hier sicherte man sich den Tagessieg. Die zweite Halbzeit kam auf 860.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 24,7 Prozent Marktanteil, Halbzeit eins lag zuvor noch bei 16,6 Prozent. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen lag Sat.1 mit dem zweiten Teil der Übertragung bei mehr als 20 Prozent Marktanteil. Mit der Vorberichterstattung erzielte Sat.1 in der klassischen Zielgruppe (14-49) immerhin 8,4 Prozent, die Nachberichterstattung lag bei 12,3 Prozent.

Das ZDF musste gleichzeitig übrigens kleinere Brötchen backen, kann aber vor allem mit Blick auf die Quoten beim jungen Publikum zufrieden sein. Die Doku "Trumps Mann fürs Grobe" über den US-Vizepräsidenten JD Vance erreichte 2,06 Millionen Menschen, das sorgte insgesamt nur zu 9,8 Prozent Marktanteil. Dafür waren es bei den 14- bis 49-Jährigen richtig gute 10,5 Prozent. Die "Frontal"-Reichweite brach gegen den Fußball auf 1,56 Millionen ein, das "heute journal" steigerte sich danach aber wieder sehr klar auf 2,94 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;