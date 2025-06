Wenn man auf die Primetime schaut, dann lief der Donnerstag sowohl für Kabel Eins als auch für RTLzwei richtig gut. Bei Kabel Eins meldete sich Peter Giesel mit "Achtung Abzocke" für die Sommerstaffel zurück und überzeugte mit guten 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. In der erweiterten Zielgruppe 14-59, die Kabel Eins für sich selbst als wichtiger erachtet, reichte es immerhin für 4,5 Prozent Marktanteil. 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Bei RTLzwei machte sich unterdessen der Dreierpack von "Genial daneben" bezahlt. Um 20:15 Uhr holte die Show mit Hugo Egon Balder bereits 5,5 Prozent Marktanteil, die zweite neue Folge direkt im Anschluss kam mit 6,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe sogar auf den besten Wert seit der ersten Staffel im Frühjahr 2023. Die Gesamt-Reichweite stieg von zunächst 590.000 noch auf 670.000 an. Als um 22:18 Uhr noch eine Wiederholung drangehängt wurde, blieb der Marktanteil mit 4,8 Prozent weiter klar im grünen Bereich. "Nightwash" konnte dieses Quotenniveau spät am Abend dann allerdings nicht halten und lag bei 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Trotz der richtig starken Primetime, kam RTLzwei am Donnerstag aber nicht über einen mäßigen Tagesmarktanteil von 3,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinaus - und Kabel Eins landete mit 3,4 Prozent sogar noch deutlich dahinter. Schuld ist das teils richtig schwache Abschneiden in der Daytime, das auf den Tagesschnitt drückte. Kabel Eins lag bei den 14- bis 49-Jährigen somit in der Tagesendabrechnung nur gleichauf mit ZDFinfo (ebenfalls 3,4 Prozent) und knapp vor Sixx, das 3,0 Prozent erzielte. Sixx erzielte mit den Serien "FBI: Special Crime Unit" und "Criminal Minds" am Abend zwischen 3,5 und 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Vox kam unterdessen auf einen Tagesmarktanteil von 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und ähnlich guten 6,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Abends punktete der Sender mit dem Film "Vergessene Welt - Jurassic Park", der insgesamt eine Million Menschen vor den Fernseher lockte. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 8,2 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen sogar bei 8,8 Prozent. Richtig gut lief zudem der Vorabend, wo "First Dates" mit 10,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe punktete, "Das perfekte Dinner" lag danach bei 9,7 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lief's mit 6,6 bzw. 6,7 Prozent allerdings nicht ganz so gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;