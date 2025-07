am 14.07.2025 - 08:36 Uhr

Fußballfans mussten sich am Sonntagabend entscheiden: Während im Ersten England und die Frankreich sowie England und Wales bei der EM der Frauen gegeneinander antraten, übertrug Sat.1 das Finale der Klub-WM zwischen Chelsea und PSG. Die Fans entschieden sich dabei mehrheitlich für die Frauen: Mit durchschnittlich 3,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete die Live-Übertragung im Ersten einen sehr guten Marktanteil von 17,0 Prozent beim Gesamtpublikum - übertroffen nur durch eine "Traumschiff"-Wiederholung, die im ZDF von 3,96 Millionen gesehen wurde.

Die Klub-WM kam in Sat.1 dagegen während der ersten Hälfte auf 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe die zweite Hälfte - wohl auch wegen des klaren Ergebnisses zur Halbzeit - nur noch 1,38 Millionen sahen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging es allerdings deutlich knapper zu: Während die beiden Hälften des Finals in Sat.1 hier mit Marktanteilen von 13,4 und 13,8 Prozent überzeugten, sorgten 600.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer beim Spiel der Niederländerinnen im Ersten für 14,8 Prozent. Für die Begegnung zwischen England und Wales, zu der der Sender ebenfalls immer wieder schaltete, wird ein Marktanteil von 14,2 Prozent ausgewiesen.

Stärkster Verfolger der beiden Fußball-Übertragungen war bei den 14- bis 49-Jährigen übrigens das ZDF, wo das "Traumschiff" mit 9,9 Prozent Marktanteil überzeugte. Als stärkster Privatsender abseits der Spiele positionierte sich ProSieben: Dort erreichte "Terminator: Dark Fate" immerhin noch 8,7 Prozent Marktanteil. Richtig schwach verlief der Abend dagegen für RTL, das trotz Free-TV-Premiere mit dem Animationsfilm "Sing - Die Show deines Lebens" gerade einmal 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Zielgruppen-Marktanteil von 5,4 Prozent erreichte.

"Tatort"-Fans wurden am Sonntagabend indes nur beim Spartensender One zufällig, der dafür gleich einen Doppelpack parat hatte. Mit 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauern schlug sich "Borowski und das Haupt der Medusa" um 20:15 Uhr dann auch sehr respektabel. Im Anschluss steigerte sich "Colonius" gar auf 510.000 Personen, die für richtig gute 2,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sorgten.

