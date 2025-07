Das ZDF hat einen besonders erfolgreichen Tag hinter sich. Am Dienstag reichte es zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 16,1 Prozent, kein anderer Sender kam auch nur in die Nähe dieses Wertes. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zu 9,2 Prozent, nur RTL (9,8 Prozent) war noch erfolgreicher. Die guten Werte sind auch auf die starke Primetime zurückzuführen: Mit der Reportage "Rewe, Edeka und Co." kam der Sender auf richtig gute Quoten.

3,37 Millionen Menschen schalteten ein und ließen sich über die Macht von Supermärkten und Discountern informieren. Besser lief es auf diesem Sendeplatz zuletzt im April 2024. Der Marktanteil der Supermarkt-Reportage betrug 15,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zum Primetime-Sieg: Hier sorgten 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 19,5 Prozent, besser lief es für das ZDF mit seinen Dokus und Reportagen am Dienstagabend überhaupt noch nie.

Vom starken Vorlauf profitierte auch das Investigativ-Magazin "frontal", das mit 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern eine der höchsten Reichweiten des laufenden Jahres aufstellte. Der Marktanteil lag bei 10,9 Prozent, die beim jungen Publikum gemessenen 12,0 Prozent sind ein starker Wert, der rund 4 Prozentpunkt über dem Format-Schnitt liegt. Das "heute journal" war mit einer Reichweite in Höhe von 3,65 Millionen schließlich das meistgesehene Format des Tages der Mainzer. Auch hier wurden hervorragende 18,8 (gesamt) und 15,1 Prozent (14-49) gemessen.

Auch die "Anstalt" erzielte ab 22:15 Uhr mit 10,0 Prozent noch einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Markus Lanz konnte diesen Wert mit seiner gleichnamigen Talkshow noch auf 15,0 Prozent steigern. Insgesamt interessierten sich 1,40 Millionen Menschen für den Auftritt von Frauke Brosius-Gersdorf, der SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, über die es in den vergangenen Tagen viele Schlagzeilen gegeben hatte. Der Gesamt-Marktanteil lag bei 15,8 Prozent.

Im Ersten präsentierte sich unterdessen vor allem "In aller Freundschaft" ab 21 Uhr in guter Verfassung: 3,48 Millionen Menschen sahen die neue Folge und bescherten dem Sender so 16,2 Prozent Marktanteil. Eine Wiederholung von "Tierärztin Dr. Mertens" erzielte zuvor noch bei 2,76 Millionen und 12,9 Prozent. "Fakt" fiel im Anschluss in den einstelligen Bereich, "Tagesthemen" und "Maischberger" lagen dann aber wieder darüber.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;