Sport1 versendet seine aufwändig produzierten Eigenproduktionen so schnell, dass es teilweise schwer fällt, Schritt zu halten mit der Entwicklung. Die im Mai gestartete "Darts Party" befindet sich jedenfalls längst in der zweiten Staffel - hier steht am kommenden Freitag sogar schon das Finale an. In der kommenden Woche geht es dann nahtlos mit einem dritten Durchlauf weiter, die Show wird dann weiterhin an vielen Abenden pro Woche zu sehen sein.

Schon zuletzt zeigte der Quotentrend der Show nach oben - wenige Tage vor dem Staffelfinale erzielte "Darts Party" nun einen neuen Rekord. So sahen am Montag 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, mehr waren es in den vergangenen Wochen noch nie. Erstmals lag die Show damit auf der Marke von 100.000. Trotzdem: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag auch zum Wochenstart bei nur 0,2 Prozent. Beim Gesamtpublikum wurden 0,4 Prozent gemessen.

Als Sport1 die Show direkt im Anschluss am späten Abend noch einmal wiederholte, waren noch 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, das trieb den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe immerhin auf 0,5 Prozent. Den generellen Trend kann man aktuell auch auf Staffelsicht ablesen: Der zweite Durchlauf kommt aktuell auf rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist deutlich mehr als bei Staffel eins (40.000). Der Marktanteil liegt aktuell mit 0,2 Prozent aber noch unter dem aus der ersten Staffel (0,3 Prozent).

"Power of Love" und "My Style Rocks" unterhielten in der Daytime unterdessen jeweils 30.000 Menschen, beim jungen Publikum weist die AGF offiziell 0,0 Prozent Marktanteil aus. Besser lief es tagsüber für andere Sender, allen voran für RTL, das bereits in den frühen Morgenstunden punktete. "Punkt 7" erzielte 23,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, damit lief es für die Sendung so gut wie überhaupt noch nie. "Punkt 6" und "Punkt 8" lagen bei ebenfalls ziemlich guten 15,9 und 14,1 Prozent. Und auch das Mittagsmagazin "Punkt 12" lief zum Start in die Woche mit 16,0 Prozent viel besser als üblich, im laufenden Jahr kam die Sendung bislang auf etwas mehr als 11 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;