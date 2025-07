Mit mehr als 7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie fast 40 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hat das ZDF am Dienstagabend mit dem Halbfinale der Fußball-EM der Frauen dominiert. Für die anderen Sender war da entsprechend wenig zu holen. RTL unterhielt mit einem alten "Dünentod"-Film aber immerhin noch 1,67 Millionen Menschen, damit war man der reichweitenstärkste Privatsender in der Primetime.

Das Publikum war aber überwiegend 50+. In der klassischen Zielgruppe kam der Krimi nämlich nur auf ziemlich schlechte 3,8 Prozent Marktanteil, 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Damit musste sich RTL beim jungen Publikum sogar Kabel Eins und RTLzwei geschlagen geben. Bei Kabel Eins erreichte der Film "The Last Stand" 4,9 Prozent, bei RTLzwei kamen zwei Ausgaben von "Hartz Rot Gold" auf 4,5 und 3,3 Prozent - bei 160.000 und 150.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. Bei den 14- bis 59-Jährigen kam RTL schon auf bessere 5,4 Prozent, insgesamt wurden 7,4 Prozent gemessen.

Zufrieden sein kann man derweil bei ProSieben: Mit dem Film "Marry Me - Verheiratet auf den ersten Blick" unterhielt man 810.000 Personen, 310.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Für den Sender bedeutete das einen Marktanteil in Höhe von 7,8 Prozent. "What's Love Got to Do with It?" fiel am späten Abend allerdings auf nur noch 2,7 Prozent. Vox schickte eine extra lange "Hot oder Schrott"-Ausgabe ab 20:15 Uhr auf Sendung und konnte den Schaden angesichts von 5,5 Prozent Marktanteil in Grenzen halten.

Sat.1 schickte in der Primetime zwei alte Folgen von "Navy CIS" ins Rennen, damit waren aber nur 4,1 und 2,7 Prozent Marktanteil drin. Neue Episoden von "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" machten ihre Sache später mit 2,2 und 3,2 Prozent nicht besser. Am Ende war es RTL, das nach dem ZDF (19,0 Prozent) den höchsten Tagesmarktanteil beim jungen Publikum einfuhr, die erzielten 7,5 Prozent sind allerdings deutlich weniger als das, was der Sender sonst gewohnt ist. ProSieben und Sat.1 blieben allerdings bei noch schlechteren 5,4 und 5,0 Prozent hängen.

Vergleichsweise gut lief der Tag für DMAX und Sat.1 Gold. Beide Sender können sich über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,4 Prozent freuen. Während beim Männersender "Der Germinator" und "110 Hannover" zunächst gute 2,8 und 2,4 Prozent holten und sich "Police Interceptors" später noch auf 4,5 Prozent steigerte, punktete Sat.1 Gold mit True Crime. Der Abend begann für den Sender mit zunächst nur 1,4 Prozent, die verschiedenen Formate steigerten sich dann aber kontinuierlich bis auf 9,5 Prozent - diesen Wert erzielte Sat.1 Gold weit nach Mitternacht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;